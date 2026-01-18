Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/avrupa-parlamentosundan-yeni-karar-ab-abd-ticaret-anlasmasi-onaylanmayacak-1102823963.html
Avrupa Parlamentosu'ndan yeni karar: AB-ABD ticaret anlaşması onaylanmayacak
Avrupa Parlamentosu'ndan yeni karar: AB-ABD ticaret anlaşması onaylanmayacak
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) büyük siyasi gruplar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T12:34+0300
2026-01-18T12:34+0300
dünya
avrupa
abd
grönland
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa birliği
ab
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085972891_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aa961fcefcffb6932c45d72e29d39d37.jpg
AP'deki Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalistler ve Demokratlar (S&amp;D) ve Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) partilerinin başkanları, Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına ve 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararına tepki gösterdi.Avrupa'dan tepkilerAvrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi parti EPP'nin Başkanı Manfred Weber, Trump'ın Grönland ile ilgili tehditleri karşısında bu aşamada AB-ABD ticaret anlaşmasının onayının mümkün olmadığını açıkladı.Weber, ABD ürünlerine sıfır gümrük vergisi uygulanmasını içeren ticaret anlaşmasının askıya alınmak zorunda olunduğuna dikkati çekti.AP’deki en büyük ikinci siyasi grup olan S&amp;D'nin Başkanı Iratxe Garcia-Perez de "Trump'ın, emperyalist tehditlerine karşı Grönland'ı destekleyen müttefiklerine uygulayacağı yüzde 25'lik gümrük vergileri kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.Liberal görüşte Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) Grubu Başkanı Valerie Hayer ise "ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ilhak planına katılmayı reddeden ülkelere gümrük vergilerini artırma tehdidi kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin AB'ye karşı çok sayıda saldırgan eylemde bulunduğunu belirten Hayer, artık caydırıcı olunması gerektiğine işaret etti.AB-ABD ticaret anlaşmasıTrump, geçen yıl temmuz ayında İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını, anlaşma kapsamında AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini, ABD’nin ise AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağını açıklamıştı. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP tarafından onayı gerekiyordu.ABD Başkanı Trump, dün, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/abd-baskani-trumptan-avrupa-ulkelerine-gumruk-vergisi-artirma-karari-gumruk-vergisi-orani-yuzde-25e-1102814468.html
abd
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085972891_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a0cea606c02337119a0290c1e110ab53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, abd, grönland, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, ab, donald trump
avrupa, abd, grönland, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, ab, donald trump

Avrupa Parlamentosu'ndan yeni karar: AB-ABD ticaret anlaşması onaylanmayacak

12:34 18.01.2026
© AA / Dursun AydemirAvrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumu
Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) büyük siyasi gruplar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında temmuz ayında uzlaşılan ticaret anlaşmasının onaylanmayacağını bildirdi.
AP'deki Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ve Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) partilerinin başkanları, Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarına ve 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararına tepki gösterdi.

Avrupa'dan tepkiler


Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi parti EPP'nin Başkanı Manfred Weber, Trump'ın Grönland ile ilgili tehditleri karşısında bu aşamada AB-ABD ticaret anlaşmasının onayının mümkün olmadığını açıkladı.
Weber, ABD ürünlerine sıfır gümrük vergisi uygulanmasını içeren ticaret anlaşmasının askıya alınmak zorunda olunduğuna dikkati çekti.
AP’deki en büyük ikinci siyasi grup olan S&D'nin Başkanı Iratxe Garcia-Perez de "Trump'ın, emperyalist tehditlerine karşı Grönland'ı destekleyen müttefiklerine uygulayacağı yüzde 25'lik gümrük vergileri kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.
Liberal görüşte Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) Grubu Başkanı Valerie Hayer ise "ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı ilhak planına katılmayı reddeden ülkelere gümrük vergilerini artırma tehdidi kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin AB'ye karşı çok sayıda saldırgan eylemde bulunduğunu belirten Hayer, artık caydırıcı olunması gerektiğine işaret etti.

AB-ABD ticaret anlaşması


Trump, geçen yıl temmuz ayında İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını, anlaşma kapsamında AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini, ABD’nin ise AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağını açıklamıştı.
Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP tarafından onayı gerekiyordu.

ABD Başkanı Trump, dün, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2026
EKONOMİ
ABD Başkanı Trump'tan 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi artırma kararı: Yüzde 25’e yükseltilecek
Dün, 19:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала