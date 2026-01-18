https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/yuzyilin-konut-projesinde-yeni-haftanin-kura-gunleri-45-bin-hak-sahibi-belli-olacak-1102824640.html

Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni haftanın kura günleri: 45 bin hak sahibi belli olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 19-25 Ocak haftasında yapılacak kura takvimini açıkladı. Bakan... 18.01.2026, Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız” ifadelerini kullandı.3 haftada 75 bin 356 konutun kurası çekildiToplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura çekimleri 29 Aralık 2025’te başladı. Üç haftalık süreçte, Erzincan’da bugün yapılan 1.760 konutun kura çekimiyle birlikte toplam 75 bin 356 konutun hak sahipleri belirlendi.Bu kapsamda; Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan’da kura çekimleri tamamlandı.19-25 Ocak kura takvimi açıklandıYüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı önümüzdeki hafta da devam edecek:Bu hafta yapılacak kura çekimleriyle birlikte 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.Toplam sayı 121 bin 265’e ulaşacak19-25 Ocak haftasının tamamlanmasıyla birlikte, kurası çekilen il sayısı 32’ye, hak sahipleri belirlenen toplam konut sayısı ise 121 bin 265’e yükselecek.

