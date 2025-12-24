Türkiye
Yeni asgari ücret sonrası işsizlik ödeneği, GSS primi, kıdem tazminatı, sigorta primleri ve staj ücreti ne kadar oldu?
Yeni asgari ücret sonrası işsizlik ödeneği, GSS primi, kıdem tazminatı, sigorta primleri ve staj ücreti ne kadar oldu?
Yeni yılda yürürlüğe girecek yeni asgari ücret, yalnızca çalışanların maaşını değil, işsizlik ödeneği, genel sağlık sigortası (GSS) primi, kıdem tazminatı ve...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 yılında asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu duyurdu. Yeni asgari ücret ile birlikte değişen ücretler ve primler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/asgari-ucret-toplantisi-tamamlandi-2026-asgari-ucret-ne-kadar-oldu-1102129247.html
Yeni asgari ücret sonrası işsizlik ödeneği, GSS primi, kıdem tazminatı, sigorta primleri ve staj ücreti ne kadar oldu?

07:55 24.12.2025 (güncellendi: 08:03 24.12.2025)
Yeni yılda yürürlüğe girecek yeni asgari ücret, yalnızca çalışanların maaşını değil, işsizlik ödeneği, genel sağlık sigortası (GSS) primi, kıdem tazminatı ve staj ücreti gibi birçok ödemeyi de etkileyecek. Asgari ücrete yapılacak artışla birlikte, devletin sağladığı destekler ve bazı zorunlu primler de yeniden hesaplanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 yılında asgari ücretin 28 bin 75 lira olduğunu duyurdu. Yeni asgari ücret ile birlikte değişen ücretler ve primler:
Asgari ücret: 28 bin 075 lira
Asgari ücret kıdem tazminatı: 33 bin 029 lira
En düşük işsizlik maaşı: 13 bin 212 lira
En yüksek işsizlik maaşı: 26 bin 424
GSS primi aylık: 1.981 lira
En düşük isteğe bağlı sigorta primi: 10 bin 569 lira
En yüksek isteğe bağlı sigorta primi: 95 bin 126 lira
En düşük BAĞ-KUR primi: 11 bin 477 lira
Yaşlılık aylığı: 6 bin 845 lira
BES kesintisi: 990 lira
Stajyer maaşı: 8 bin 421 lira
