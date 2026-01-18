Türkiye
Yalova'da 10 araç yolda mahsur kaldı: Bir otomobil şarampole yuvarlandı
Yalova'da 10 araç yolda mahsur kaldı: Bir otomobil şarampole yuvarlandı
Yalova'da 10 araç yolda mahsur kaldı: Bir otomobil şarampole yuvarlandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışında 10 araç mahsur kaldı. Araçlarda bulunan 35 kişi kurtarıldı. Çiftköy ilçesinde ise bir araç... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
afad
yalova
kar yağışı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Teşvikiye beldesinde bulunan Delmece Yaylası'na yağışı görmeye araçlarıyla giden 35 kişi yolda mahsur kaldı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD'a bağlı 2 arama ve kurtarma arazi aracı ile 1 amfibi paletli araç sevk edildi. 10 araç ve içindeki 35 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.Ayrıca Çiftlikköy ilçesine bağlı Gacık köyünde ise bir otomobil şarampole yuvarlandı.Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarılarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
türki̇ye
yalova
23:28 18.01.2026
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kar yağışı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışında 10 araç mahsur kaldı. Araçlarda bulunan 35 kişi kurtarıldı. Çiftköy ilçesinde ise bir araç şarampole yuvarlandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Teşvikiye beldesinde bulunan Delmece Yaylası'na yağışı görmeye araçlarıyla giden 35 kişi yolda mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD'a bağlı 2 arama ve kurtarma arazi aracı ile 1 amfibi paletli araç sevk edildi. 10 araç ve içindeki 35 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Ayrıca Çiftlikköy ilçesine bağlı Gacık köyünde ise bir otomobil şarampole yuvarlandı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarılarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
