Yalova'da 10 araç yolda mahsur kaldı: Bir otomobil şarampole yuvarlandı

Yalova'da 10 araç yolda mahsur kaldı: Bir otomobil şarampole yuvarlandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Teşvikiye beldesinde bulunan Delmece Yaylası'na yağışı görmeye araçlarıyla giden 35 kişi yolda mahsur kaldı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD'a bağlı 2 arama ve kurtarma arazi aracı ile 1 amfibi paletli araç sevk edildi. 10 araç ve içindeki 35 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.Ayrıca Çiftlikköy ilçesine bağlı Gacık köyünde ise bir otomobil şarampole yuvarlandı.Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarılarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

