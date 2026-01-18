Taksi şoförü trafik durunca hasta çocuğu kucağında taşıyarak hastaneye yetiştirdi

Çocuk havale geçirmeye başladı, nefes alamıyordu. Nefes alamayınca annesi ağlamaya ve bağırmaya başladı. Taksiyi bir marketin önüne park ettim ve çocuğu kucağıma alarak hastaneye doğru koşmaya başladım.

Yolda trafik polislerini gördüm ve hemen yanlarına gittim. Polislere, 'Çocuk nefes alamıyor, havale geçiriyor. Bir kilometre yolu koşarak geldim. Ne olur yardımcı olun çocuğu hastaneye götürelim' dedim. Ekipler bizi araca aldı ve sirenleri açarak çocuğu hastaneye ulaştırdık. Acilde hemen çocuğa müdahale ettiler. Çocuğun durumu riskli olduğu için hemen yoğun bakıma aldılar. 30-40 dakika orada bekledim. Çocuk çok şükür kendine geldi. Ben de anneden izin alarak hastaneden ayrıldım. Çok şükür çocuğun durumu iyi.