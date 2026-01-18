https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/taksi-soforu-trafik-durunca-hasta-cocugu-kucaginda-tasiyarak-hastaneye-yetistirdi-1102834506.html
Taksi şoförü trafik durunca hasta çocuğu kucağında taşıyarak hastaneye yetiştirdi
Taksi şoförü trafik durunca hasta çocuğu kucağında taşıyarak hastaneye yetiştirdi
Sputnik Türkiye
Muş'ta bir taksi şoförü aracına aldığı hasta çocuğu trafiğin durması nedeniyle kucağında taşıyarak acil servise yetiştirdi. Yoğun bakıma alınan çocuk hayati... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T20:57+0300
2026-01-18T20:57+0300
2026-01-18T20:57+0300
yaşam
muş
muş devlet hastanesi
taksici
taksi
çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102834599_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_97b913749f2f00d5b2afb891d6671c3b.jpg
Muş'ta taksi şoförü Ceyhan Kılıçaslan, yolda bekleyen bir anne, "Çocuğum çok hasta, hastaneye kadar götürebilir misiniz?" diye sorunca o sırada aracındaki yolcuya ricada bulundu.Müşteriyi indirerek anne ile çocuğunu arabaya alan Kılıçaslan trafiğin durması üzerine yolda çocuğun durumunun ağırlaşmasıyla taksiyi kenara çekti. Kucağına aldığı çocukla hastaneye doğru koşmaya başlayan taksi şoförü yaklaşık 1 kilometre koştuktan sonra karşılaştığı polislere durumu anlattı. Kılıçaslan, polisin de yardımıyla çocuğu Muş Devlet Hastanesi acil servisine ulaştırdı.Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuk yoğun bakıma alındı. Ceyhan Kılıçaslan o anları şu ifadelerle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/dunya-genc-kizi-ve-dans-eden-boncuku-izliyor-30-milyondan-fazla-izlendi-1102821943.html
muş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102834599_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_4b4a0e3d48f32a015371d099223bba27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muş, muş devlet hastanesi, taksici, taksi, çocuk
muş, muş devlet hastanesi, taksici, taksi, çocuk
Taksi şoförü trafik durunca hasta çocuğu kucağında taşıyarak hastaneye yetiştirdi
Muş'ta bir taksi şoförü aracına aldığı hasta çocuğu trafiğin durması nedeniyle kucağında taşıyarak acil servise yetiştirdi. Yoğun bakıma alınan çocuk hayati tehlikeyi atlattı.
Muş'ta taksi şoförü Ceyhan Kılıçaslan, yolda bekleyen bir anne, "Çocuğum çok hasta, hastaneye kadar götürebilir misiniz?" diye sorunca o sırada aracındaki yolcuya ricada bulundu.
Müşteriyi indirerek anne ile çocuğunu arabaya alan Kılıçaslan trafiğin durması üzerine yolda çocuğun durumunun ağırlaşmasıyla taksiyi kenara çekti. Kucağına aldığı çocukla hastaneye doğru koşmaya başlayan taksi şoförü yaklaşık 1 kilometre koştuktan sonra karşılaştığı polislere durumu anlattı. Kılıçaslan, polisin de yardımıyla çocuğu Muş Devlet Hastanesi acil servisine ulaştırdı.
Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuk yoğun bakıma alındı. Ceyhan Kılıçaslan o anları şu ifadelerle anlattı:
Çocuk havale geçirmeye başladı, nefes alamıyordu. Nefes alamayınca annesi ağlamaya ve bağırmaya başladı. Taksiyi bir marketin önüne park ettim ve çocuğu kucağıma alarak hastaneye doğru koşmaya başladım.
Yolda trafik polislerini gördüm ve hemen yanlarına gittim. Polislere, 'Çocuk nefes alamıyor, havale geçiriyor. Bir kilometre yolu koşarak geldim. Ne olur yardımcı olun çocuğu hastaneye götürelim' dedim. Ekipler bizi araca aldı ve sirenleri açarak çocuğu hastaneye ulaştırdık. Acilde hemen çocuğa müdahale ettiler. Çocuğun durumu riskli olduğu için hemen yoğun bakıma aldılar. 30-40 dakika orada bekledim. Çocuk çok şükür kendine geldi. Ben de anneden izin alarak hastaneden ayrıldım. Çok şükür çocuğun durumu iyi.