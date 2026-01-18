https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/venezuela-abdnin-hava-saldirisinda-463-ev-hasar-gordu-1102823407.html
Venezuela: ABD'nin hava saldırısında 463 ev hasar gördü
Venezuela: ABD'nin hava saldırısında 463 ev hasar gördü
Sputnik Türkiye
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahalesinde 463 evin... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T11:42+0300
2026-01-18T11:42+0300
2026-01-18T11:42+0300
dünya
abd
delcy rodriguez
vladimir padrino lopez
venezuela
abd
nicolas maduro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102505745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ca874969bd7b05dec6c623511addfae.jpg
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta üst düzey yetkililer ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Geçici Devlet başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin hava saldırısında hasar gören evlerle ilgili bilgi verdi.Rodriguez, saldırılarda 463 evin hasar gördüğünü, zarar gören yapıların onarılması için sosyal yardım programının faaliyete geçirildiğini belirterek Venezuelalılara birlik olmaları çağrısında bulundu.İsim vermeden iç ve dış düşmanlara dikkati çeken Rodriguez, "En iyi yanıt, sakince ve ihtiyatlı hareket etmektir. Hiçbir şey bizi yıkamaz ve hiçbir şey bizi yenemez" ifadelerini kullandı.Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de dünkü açıklamasında, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde 47 askerin hayatını kaybettiğini bildirmişti.Venezuela'da neler olmuştu?Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin alıkonularak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/suriye-ordusunun-rakkanin-tabka-ilcesinde-kontrolu-tamamen-sagladigi-aciklandi-1102821353.html
venezuela
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102505745_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_23e63df22cda9fdd2529f100aac189fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, delcy rodriguez, vladimir padrino lopez, venezuela, abd, nicolas maduro
abd, delcy rodriguez, vladimir padrino lopez, venezuela, abd, nicolas maduro
Venezuela: ABD'nin hava saldırısında 463 ev hasar gördü
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahalesinde 463 evin hasar gördüğünü bildirdi.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta üst düzey yetkililer ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Geçici Devlet başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin hava saldırısında hasar gören evlerle ilgili bilgi verdi.
Rodriguez, saldırılarda 463 evin hasar gördüğünü, zarar gören yapıların onarılması için sosyal yardım programının faaliyete geçirildiğini belirterek Venezuelalılara birlik olmaları çağrısında bulundu.
İsim vermeden iç ve dış düşmanlara dikkati çeken Rodriguez, "En iyi yanıt, sakince ve ihtiyatlı hareket etmektir. Hiçbir şey bizi yıkamaz ve hiçbir şey bizi yenemez" ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de dünkü açıklamasında, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde 47 askerin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Venezuela'da neler olmuştu?
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin alıkonularak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.