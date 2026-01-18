Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/venezuela-abdnin-hava-saldirisinda-463-ev-hasar-gordu-1102823407.html
Venezuela: ABD'nin hava saldırısında 463 ev hasar gördü
Venezuela: ABD'nin hava saldırısında 463 ev hasar gördü
Sputnik Türkiye
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahalesinde 463 evin... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T11:42+0300
2026-01-18T11:42+0300
dünya
abd
delcy rodriguez
vladimir padrino lopez
venezuela
abd
nicolas maduro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102505745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ca874969bd7b05dec6c623511addfae.jpg
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta üst düzey yetkililer ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Geçici Devlet başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin hava saldırısında hasar gören evlerle ilgili bilgi verdi.Rodriguez, saldırılarda 463 evin hasar gördüğünü, zarar gören yapıların onarılması için sosyal yardım programının faaliyete geçirildiğini belirterek Venezuelalılara birlik olmaları çağrısında bulundu.İsim vermeden iç ve dış düşmanlara dikkati çeken Rodriguez, "En iyi yanıt, sakince ve ihtiyatlı hareket etmektir. Hiçbir şey bizi yıkamaz ve hiçbir şey bizi yenemez" ifadelerini kullandı.Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de dünkü açıklamasında, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde 47 askerin hayatını kaybettiğini bildirmişti.Venezuela'da neler olmuştu?Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin alıkonularak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/suriye-ordusunun-rakkanin-tabka-ilcesinde-kontrolu-tamamen-sagladigi-aciklandi-1102821353.html
venezuela
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102505745_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_23e63df22cda9fdd2529f100aac189fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, delcy rodriguez, vladimir padrino lopez, venezuela, abd, nicolas maduro
abd, delcy rodriguez, vladimir padrino lopez, venezuela, abd, nicolas maduro

Venezuela: ABD'nin hava saldırısında 463 ev hasar gördü

11:42 18.01.2026
© AP Photo / Ariana CubillosDelcy Rodriguez
Delcy Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Abone ol
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahalesinde 463 evin hasar gördüğünü bildirdi.
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta üst düzey yetkililer ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Geçici Devlet başkanı Delcy Rodriguez, ABD'nin hava saldırısında hasar gören evlerle ilgili bilgi verdi.
Rodriguez, saldırılarda 463 evin hasar gördüğünü, zarar gören yapıların onarılması için sosyal yardım programının faaliyete geçirildiğini belirterek Venezuelalılara birlik olmaları çağrısında bulundu.
İsim vermeden iç ve dış düşmanlara dikkati çeken Rodriguez, "En iyi yanıt, sakince ve ihtiyatlı hareket etmektir. Hiçbir şey bizi yıkamaz ve hiçbir şey bizi yenemez" ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de dünkü açıklamasında, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde 47 askerin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Venezuela'da neler olmuştu?


Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin alıkonularak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
Suriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
DÜNYA
Suriye ordusunun Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü tamamen sağladığı açıklandı
10:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала