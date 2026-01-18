https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/uyusturucu-sorusturmasinda-tutuklanan-umit-karanin-eski-sevgilisi-konustu-beni-neden-kullandi-1102832502.html

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ümit Karan'ın eski sevgilisi konuştu: 'Neden beni kullandı bilmiyorum'

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ümit Karan'ın eski sevgilisi konuştu: 'Neden beni kullandı bilmiyorum'

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın eski sevgilisi ifade verdi. 21 yaşındaki Ş.N., ifadesinde Karan'la 7 ay önce tanışıp 3 kez... 18.01.2026, Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturmasında, eski futbolcu Ümit Karan'la birlikte 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Karan'a 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlaması yöneltilirken, 21 yaşındaki Ş.N. isimli eski sevgilisi, ifadesinde Karan'la yaklaşık 7 ay önce tanışıp 3 kez uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti.Sabah'ın haberine göre Ş.N., "Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan, kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Bunun karşılığında herhangi bir ücret ödemedim. Ümit Karan'la yaşadıklarımdan dolayı pişmanım. Kendisi neden beni kullandı bilmiyorum" dedi.Karan, savcılığa verdiği ifadesinde aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu açıkladı. Soruşturma, Karan'a uyuşturucu madde kullanımı ve temini suçlamasıyla devam ediyor.

