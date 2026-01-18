Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/uyusturucu-sorusturmasinda-tutuklanan-umit-karanin-eski-sevgilisi-konustu-beni-neden-kullandi-1102832502.html
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ümit Karan'ın eski sevgilisi konuştu: 'Neden beni kullandı bilmiyorum'
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ümit Karan'ın eski sevgilisi konuştu: 'Neden beni kullandı bilmiyorum'
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın eski sevgilisi ifade verdi. 21 yaşındaki Ş.N., ifadesinde Karan'la 7 ay önce tanışıp 3 kez... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T16:25+0300
2026-01-18T16:25+0300
türki̇ye
ümit karan
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103889/53/1038895373_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_971c5a969569f1fa1f108ee5eee0561a.jpg
Uyuşturucu soruşturmasında, eski futbolcu Ümit Karan'la birlikte 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Karan'a 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlaması yöneltilirken, 21 yaşındaki Ş.N. isimli eski sevgilisi, ifadesinde Karan'la yaklaşık 7 ay önce tanışıp 3 kez uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti.Sabah'ın haberine göre Ş.N., "Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan, kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Bunun karşılığında herhangi bir ücret ödemedim. Ümit Karan'la yaşadıklarımdan dolayı pişmanım. Kendisi neden beni kullandı bilmiyorum" dedi.Karan, savcılığa verdiği ifadesinde aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu açıkladı. Soruşturma, Karan'a uyuşturucu madde kullanımı ve temini suçlamasıyla devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/uyusturucu-sorusturmasi-eski-futbolcu-umit-karana-tutuklama-talebi-1102804470.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103889/53/1038895373_0:0:749:562_1920x0_80_0_0_056517f4d4614dcd53ec55ee4ca113df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ümit karan, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme
ümit karan, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ümit Karan'ın eski sevgilisi konuştu: 'Neden beni kullandı bilmiyorum'

16:25 18.01.2026
© AAÜmit Karan
Ümit Karan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
© AA
Abone ol
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın eski sevgilisi ifade verdi. 21 yaşındaki Ş.N., ifadesinde Karan'la 7 ay önce tanışıp 3 kez uyuşturucu kullandıklarını ve Karan'ın kendisine kokain verdiğini iddia etti. Ş.N., karşılığında ücret almadığını ve yaşadıklarından pişman olduğunu belirtti.
Uyuşturucu soruşturmasında, eski futbolcu Ümit Karan'la birlikte 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karan'a 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlaması yöneltilirken, 21 yaşındaki Ş.N. isimli eski sevgilisi, ifadesinde Karan'la yaklaşık 7 ay önce tanışıp 3 kez uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti.
Sabah'ın haberine göre Ş.N., "Ümit Karan'a asla uyuşturucu madde getirmedim. Ümit Karan, kendisi uyuşturucu madde getirip bana ikram etti. Bunun karşılığında herhangi bir ücret ödemedim. Ümit Karan'la yaşadıklarımdan dolayı pişmanım. Kendisi neden beni kullandı bilmiyorum" dedi.
Karan, savcılığa verdiği ifadesinde aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu açıkladı. Soruşturma, Karan'a uyuşturucu madde kullanımı ve temini suçlamasıyla devam ediyor.
Ümit Karan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
TÜRKİYE
Uyuşturucu soruşturması: Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
16 Ocak, 21:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала