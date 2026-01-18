https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/unlu-oyuncudan-ufuk-ozkana-ziyaret-ve-destek-cok-onemli-bir-durumu-tekrar-iletmek-istiyorum--1102820405.html

Ünlü oyuncudan Ufuk Özkan'a ziyaret ve destek: 'Çok önemli bir durumu tekrar iletmek istiyorum'

Acil karaciğer nakli kararı verilen ünlü oyuncu Ufuk Özkan için organ arayışı devam ediyor. Sağlık durumu ağırlaşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan için ünlü isimler... 18.01.2026, Sputnik Türkiye

Sağlık sorunlarıyla boğuşan ve doktorların acil karaciğer nakli kararı aldığı oyuncu Ufuk Özkan için ünlü isimler acil donör çağrısında bulundu. Bergüzar Korel, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Melek Mosso, Pelin Öztekin ve Rojda Demirer gibi isimler sosyal medyalarından çağrıyı paylaşarak destek verdi.Ünlü sanatçı Erdal Özyağcılar ise Ufuk Özkan'ı hastanede ziyaret ederek destek verdi. Özyağcılar hastaneden paylaştığı fotoğrafa şu mesajı yazdı:Geniş Aile, Emret Komutanım ve Zengin Kız Fakir Oğlan gibi sevilen dizilerde başrol oynayan Ufuk Özkan, siroz teşhisi sonrası karaciğer nakli bekliyor. Ufuk Özkan kimdir?Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Almanya'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konsevatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı. Özkan, ilk olarak 1995 yılında ekrana gelen Çiçek Taksi dizisinde rol aldı. 1957 yılında dünyaya gelen Ufuk Özkan, 50 yaşındadır. Özkan, 2005 yılında Nazan Gündeş ile evlendi ve 2022 yılında boşandı. Çiftin, Eren isminde bir oğlu var.

