Grönland'ın kritik mineralleri ve nadir toprak elementleri neler?

Grönland'ın kritik mineralleri ve nadir toprak elementleri neler?

ABD ile Danimarka arasında krize dönüşen Grönland ABD için ne kadar bu kadar önemli? Sorunun cevabı Grönland Maden Kaynakları Bakanlığı'nın 2023 tarihli... 07.01.2026

Avrupa Birliği Komisyonu’nun kritik ham maddeler listesine göre, Grönland bu kaynakların birçok çeşidini barındırmasıyla stratejik önem kazanıyor. Grönland’ın yaklaşık 400 bin km² buzsuz bölgesi, 4 milyar yılı aşan jeolojik geçmişiyle farklı türde maden yataklarına ev sahipliği yapıyor.Grönland'ın günümüze kadar uzanan jeolojik çeşitliliği, adayı kritik ve potansiyel olarak kritik mineraller dâhil olmak üzere çok sayıda mineral kaynağının bulunması ve işletilmesi açısından elverişli kılıyor.Grönland Maden Kaynakları Bakanlığı'nın 2023 tarihli MiMa Raporu, Grönland’daki oluşumların kritik mineralleri barındırdığını doğruluyor. Güney Grönland – Gardar BölgesiGüney Grönland, özellikle Gardar bölgesi, bu kritik elementlerin doğal yataklarını barındıran en zengin sahalardan biri olarak öne çıkıyor.Doğu GrönlandDoğu Grönland, hem belgelenmiş büyük maden yataklarına hem de henüz keşfedilmemiş rezervlere ev sahipliği yapabilecek jeolojik potansiyele sahip.Batı ve Güneybatı GrönlandBatı Grönland'ın güneyinde yer alan karbonatit ve anortozit kaynaklı oluşumlar bu hammaddeleri içeriyor.Batı, Güney ve Doğu GrönlandBu üç ana bölgede grafit bakımından potansiyel yüksek. Özellikle Güney Grönland'da yer alan Amitsoq örneği bu durumu doğruluyor.Kuzeybatı GrönlandBölgedeki siyah kum yatakları önemli titanyum potansiyeline sahip.Kuzey Grönland – Franklinian HavzasıBu bölge özellikle bazı nadir minerallerin yan ürün olarak elde edilebileceği zengin polimetalik yataklar içeriyor.Grönland'ın elmas ve yakut potansiyeli varGrönland, henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş olsa da, önemli maden kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Bilimsel bulgular ve uluslararası örnekler, ülkenin geniş bir kısmında ileride ekonomik değeri yüksek elmas yataklarının bulunabileceğini gösteriyor. Elmas varlığına dair ilk işaretler 1970’li yıllardan bu yana biliniyor.Ülkede ayrıca küçük çaplı yakutlar ile kırmızı ve pembe tonlarda, mücevher kalitesinde olmayan korundum taşları da bulunuyor.Bunun yanında, Grönland’ın tortul kayaçlarında yer alan ve dünya genelinde zengin yataklarla bilinen MVT (Mississippi Vadisi Tipi) ya da SEDEX tipi çok sayıda çinko yatağı da tespit edilmiş durumda.Düşük bulunan diğer hammaddelerDeğerlendirme sonucunda, Grönland’daki arsenik, boksit, borat, kok kömürü, skandiyum (boksitten), manganez ve magnezyum kaynaklarının potansiyeli genel olarak düşük bulunmuş

grönland

