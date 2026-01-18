Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkes ilan edildi

Suriye hükümeti ve SDG arasındaki anlaşmanın maddeleri ortaya çıktı. İşte anlaşmanın detayları:



Tüm cephelerde ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi.



Deyrizor ve Rakka illerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi.



Haseke’deki tüm sivil kurumların Suriye devleti bünyesine entegre edilmesi.



Tüm petrol sahalarının Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi.



Gerekli güvenlik incelemelerinin ardından, SDG’ye bağlı tüm unsurların Kürt bölgelerinin özgün yapısı korunarak bireysel şekilde Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine alınması.



Haseke’ye vali atanmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılması.



Ayn el-Arab (Kobani)’de ağır silahların tahliye edilmesi ve İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir güvenlik gücü oluşturulması.



DEAŞ mensuplarıyla ailelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların Suriye hükümeti tarafından yönetilmesi.



SDG tarafından önerilecek isim listesinin devlet kademelerinde görevlendirilmek üzere değerlendirilmesi.



SDG’nin, PKK unsurlarını Suriye sınırları dışına çıkarmayı taahhüt etmesi.



Suriye devletinin DEAŞ'la mücadeleyi sürdürmesi.



Afrin ve Şeyh Maksud’a zorla göç ettirilenlerin dönüşü için uzlaşı sağlanması.