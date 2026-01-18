Türkiye
Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretler Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarını ele geçirdi
Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretler Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarını ele geçirdi
Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretlerin, Fırat'ın doğusundaki Ömer petrol ve Kuniko gaz sahasını YPG/SDG'den ele geçirdiği açıklandı. 18.01.2026, Sputnik Türkiye
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri, Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den alarak ele geçirdi.Deyrizor’daki AA ekibinin bildirdiğine göre, Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti.ABD’nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu.Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor’a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.
13:52 18.01.2026
Deyrizor ilinde bulunan Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası
Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretlerin, Fırat'ın doğusundaki Ömer petrol ve Kuniko gaz sahasını YPG/SDG'den ele geçirdiği açıklandı.
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri, Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den alarak ele geçirdi.
Deyrizor’daki AA ekibinin bildirdiğine göre, Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti.
© AADeyrizor ilinde bulunan Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası
ABD’nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu.

Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor’a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.
