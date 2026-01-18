https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/suriyenin-deyrizor-ilindeki-asiretler-omer-petrol-ve-kuniko-dogal-gaz-sahalarini-ele-gecirdi-1102828179.html

Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretler Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarını ele geçirdi

Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretler Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarını ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretlerin, Fırat'ın doğusundaki Ömer petrol ve Kuniko gaz sahasını YPG/SDG'den ele geçirdiği açıklandı. 18.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-18T13:52+0300

2026-01-18T13:52+0300

2026-01-18T13:52+0300

dünya

fırat

deyrizor

ömer petrol sahası

ypg

sdg

ortadoğu

suriye

aşiretler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102828314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49de5c9c0a3437a5ff9509d949bf1daa.png

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri, Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den alarak ele geçirdi.Deyrizor’daki AA ekibinin bildirdiğine göre, Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti.ABD’nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu.Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor’a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/suriye-ordusunun-rakkanin-tabka-ilcesinde-kontrolu-tamamen-sagladigi-aciklandi-1102821353.html

fırat

deyrizor

ömer petrol sahası

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fırat, deyrizor, ömer petrol sahası, ypg, sdg, ortadoğu, suriye, aşiretler