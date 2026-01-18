https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/suriyenin-deyrizor-ilindeki-asiretler-omer-petrol-ve-kuniko-dogal-gaz-sahalarini-ele-gecirdi-1102828179.html
Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretler Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarını ele geçirdi
Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretler Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarını ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretlerin, Fırat'ın doğusundaki Ömer petrol ve Kuniko gaz sahasını YPG/SDG'den ele geçirdiği açıklandı. 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T13:52+0300
2026-01-18T13:52+0300
2026-01-18T13:52+0300
dünya
fırat
deyrizor
ömer petrol sahası
ypg
sdg
ortadoğu
suriye
aşiretler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102828314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49de5c9c0a3437a5ff9509d949bf1daa.png
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri, Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den alarak ele geçirdi.Deyrizor’daki AA ekibinin bildirdiğine göre, Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti.ABD’nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu.Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor’a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/suriye-ordusunun-rakkanin-tabka-ilcesinde-kontrolu-tamamen-sagladigi-aciklandi-1102821353.html
fırat
deyrizor
ömer petrol sahası
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102828314_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c9545d399cb02a7170b35b00866874ce.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fırat, deyrizor, ömer petrol sahası, ypg, sdg, ortadoğu, suriye, aşiretler
fırat, deyrizor, ömer petrol sahası, ypg, sdg, ortadoğu, suriye, aşiretler
Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretler Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarını ele geçirdi
Suriye'nin Deyrizor ilindeki aşiretlerin, Fırat'ın doğusundaki Ömer petrol ve Kuniko gaz sahasını YPG/SDG'den ele geçirdiği açıklandı.
Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri, Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den alarak ele geçirdi.
Deyrizor’daki AA ekibinin bildirdiğine göre, Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti.
ABD’nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu.
Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor’a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.