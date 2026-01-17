Türkiye
Suriye ordusu ikinci aşamaya geçti: Deyr Hafir bölgesine askerler girmeye başladı, YPG geri çekiliyor
Suriye ordusu ikinci aşamaya geçti: Deyr Hafir bölgesine askerler girmeye başladı, YPG geri çekiliyor
Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında yer alan ve YPG/SDG kontrolünde bulunduğu belirtilen Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
Suriye ordusu, ülkenin kuzeyinde stratejik konumda bulunan Deyr Hafir bölgesine yönelik yeni bir askeri hareketlilik başlattığını duyurdu. Açıklamada, ilk birliklerin bölgeye giriş yaptığı bildirildi. Topçu ve ağır silahların kullanıldığı çatışmalar sürerken, Suriye Savunma Bakanlığı örgütün temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını, unsurların Fırat’ın doğusuna çekilme sürecinin yakından takip edileceğini açıkladı.Bölge Fırat’ın batısında, kritik hat üzerindeDeyr Hafir, Fırat Nehri’nin batısında yer alması nedeniyle sahadaki askeri ve siyasi dengeler açısından kritik bir noktada bulunuyor. Bölge, son dönemde Suriye’nin kuzeyindeki kontrol alanları ve güvenlik düzenlemeleri tartışmalarında öne çıkan yerlerden biri olarak değerlendiriliyor.
09:52 17.01.2026
Suriye Ordusu
Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında yer alan ve YPG/SDG kontrolünde bulunduğu belirtilen Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını açıkladı. YPG unsurları geri çekiliyor.
