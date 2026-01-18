https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/rus-vekil-trump-avrupali-politikacilara-gore-onde-gelen-tarihi-bir-sahsiyettir-1102835506.html

Rus vekil: Trump, Avrupalı politikacılara göre önde gelen tarihi bir şahsiyettir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması milletvekillerinden Hamitov, ABD Başkanı Trump'ın mevcut Avrupalı politikacılarla karşılaştırıldığında olağanüstü tarihi bir şahsiyet... 18.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Yeni İnsanlar Partisi’nden milletvekili Amir Hamitov, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut Avrupalı ​​politikacılarla karşılaştırıldığında, olağanüstü tarihi bir şahsiyet gibi göründüğünü ifade etti.Rus vekil, "Elbette, Trump'ın hakkını vermek gerekir, günümüzün Avrupalı ​​politikacılarıyla karşılaştırıldığında, o gerçekten de olağanüstü tarihi bir şahsiyet gibi görünüyor. Buna ne derseniz deyin, ama yoğun toprakları katma arzusu ve muhtemelen ileride bu katmanın gerçekleşmesi, dünya tarihinde sonsuza dek kalacak bir olaydır" değerlendirmesinde bulundu.Hamitov’a göre Trump, özellikle sarsılmaz gibi görünen dünya düzeninin hızla değişmeye başladığı son yıllardaki olaylar ışığında, dünya tarihinde imparatorluğu yeniden kuran bir kişi olarak anılmak istiyor.Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.

