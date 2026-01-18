https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/rus-vekil-trump-avrupali-politikacilara-gore-onde-gelen-tarihi-bir-sahsiyettir-1102835506.html
Rus vekil: Trump, Avrupalı politikacılara göre önde gelen tarihi bir şahsiyettir
Rus vekil: Trump, Avrupalı politikacılara göre önde gelen tarihi bir şahsiyettir
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması milletvekillerinden Hamitov, ABD Başkanı Trump'ın mevcut Avrupalı politikacılarla karşılaştırıldığında olağanüstü tarihi bir şahsiyet... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T23:22+0300
2026-01-18T23:22+0300
2026-01-18T23:22+0300
görüş
rusya
duma
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
avrupa
donald trump
abd
grönland
rusya devlet duması
danimarka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102835351_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_1613c49fa8d46da47bbcd432fbbab203.png
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Yeni İnsanlar Partisi’nden milletvekili Amir Hamitov, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut Avrupalı politikacılarla karşılaştırıldığında, olağanüstü tarihi bir şahsiyet gibi göründüğünü ifade etti.Rus vekil, "Elbette, Trump'ın hakkını vermek gerekir, günümüzün Avrupalı politikacılarıyla karşılaştırıldığında, o gerçekten de olağanüstü tarihi bir şahsiyet gibi görünüyor. Buna ne derseniz deyin, ama yoğun toprakları katma arzusu ve muhtemelen ileride bu katmanın gerçekleşmesi, dünya tarihinde sonsuza dek kalacak bir olaydır" değerlendirmesinde bulundu.Hamitov’a göre Trump, özellikle sarsılmaz gibi görünen dünya düzeninin hızla değişmeye başladığı son yıllardaki olaylar ışığında, dünya tarihinde imparatorluğu yeniden kuran bir kişi olarak anılmak istiyor.Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/abd-gronlandi-ele-gecirirse-100-yildan-uzun-bir-suredir-ilk-kez-topraklarini-genisletmis-olacak-1102833541.html
rusya
abd
grönland
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102835351_51:0:680:472_1920x0_80_0_0_8bccb003409e713ba4d2c99280c76eb9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, avrupa, donald trump, abd, grönland, rusya devlet duması, danimarka
rusya, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, avrupa, donald trump, abd, grönland, rusya devlet duması, danimarka
Rus vekil: Trump, Avrupalı politikacılara göre önde gelen tarihi bir şahsiyettir
Rusya Devlet Duması milletvekillerinden Hamitov, ABD Başkanı Trump'ın mevcut Avrupalı politikacılarla karşılaştırıldığında olağanüstü tarihi bir şahsiyet olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Yeni İnsanlar Partisi’nden milletvekili Amir Hamitov, Sputnik’e demecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut Avrupalı politikacılarla karşılaştırıldığında, olağanüstü tarihi bir şahsiyet gibi göründüğünü ifade etti.
Rus vekil, "Elbette, Trump'ın hakkını vermek gerekir, günümüzün Avrupalı politikacılarıyla karşılaştırıldığında, o gerçekten de olağanüstü tarihi bir şahsiyet gibi görünüyor. Buna ne derseniz deyin, ama yoğun toprakları katma arzusu ve muhtemelen ileride bu katmanın gerçekleşmesi, dünya tarihinde sonsuza dek kalacak bir olaydır" değerlendirmesinde bulundu.
Hamitov’a göre Trump, özellikle sarsılmaz gibi görünen dünya düzeninin hızla değişmeye başladığı son yıllardaki olaylar ışığında, dünya tarihinde imparatorluğu yeniden kuran bir kişi olarak anılmak istiyor.
Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.