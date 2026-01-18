https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/abd-gronlandi-ele-gecirirse-100-yildan-uzun-bir-suredir-ilk-kez-topraklarini-genisletmis-olacak-1102833541.html

‘ABD Grönland’ı ele geçirirse, 100 yıldan uzun bir süredir ilk kez topraklarını genişletmiş olacak’

‘ABD Grönland’ı ele geçirirse, 100 yıldan uzun bir süredir ilk kez topraklarını genişletmiş olacak’

ABD'nin Grönland'a yönelik hamlelerini yorumlayan Rus siyaset bilimci Dudakov, ABD’nin adayı ele geçirmesi durumunda 100 yıldan uzun bir süredir ilk kez... 18.01.2026, Sputnik Türkiye

Rus siyaset bilimci ve Amerika uzmanı Malek Dudakov, Russia Today’e (RT) demecinde ABD’nin Grönland’ı ele geçirmesi durumunda 100 yıldan uzun bir süredir ilk kez topraklarını genişletmiş olacağını belirtti.Dudakov, tüm bu gelişmelerin ABD'nin kuruluşunun 250. yıldönümüne denk geldiğine dikkat çekerek bunun Amerika'nın altın çağına dönüş olarak algılandığını vurguladı.Rus uzman, "Amerika Birleşik Devletleri bu durumda, elbette hem askeri üslerini kurma hem de maden çıkarma konusunda daha geniş imkanlar elde edecek" diye konuştu.ABD 1803 yılında, Başkan Thomas Jefferson döneminde Fransa'dan Louisiana'yı satın almıştı. 1917'de Woodrow Wilson döneminde ise Danimarka'dan Virgin Adaları satın alınmıştı.

