Dmitriyev'den Kallas'a: Paylaşım yapmadan önce içmemelisin

ABD ile Avrupa arasında Grönland konusunda yaşanan cepheleşmenin Rusya ve Çin'e fayda sağladığını, tarifelerin Avrupa ve ABD'yi daha fakir yapacağını savunan... 18.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102820030_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_6e815146936cad7725a8d2c2cc156c21.jpg

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a tavsiyelerde bulundu.Kallas'ın Rusya ve Çin'i ABD ile Avrupa arasındaki çatırdamadan fayda sağlayan ülkeler olarak gösterdiği X paylaşımını alıntılayan Dmitriyev, iki gün önce 'içmeye başlamanın tam zamanı' olduğunu savunan AB Diplomasi Şefi'ne nasihat verdi.Dmitriyev, "Sevgili Kaja, belki de paylaşımlarını yazmadan önce içki içmemen daha iyi olur. ABD'yi 'fakirleşmekle' tehdit etmek, sandığın gibi bir güç gösterisi değil" ifadelerini kullandı.Dmitriyev, Kallas'a Kansas'ta yaşamadığını ve artık 'Biden dünyasının' olmadığını da hatırlattı.Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'da tatbikat yapan Avrupa ülkelerine ek gümrük vergisi getirmesi karşısında, şu anda Avrupalıların içki içmeye başlamasından daha iyi bir şey düşünemediğini söylemişti.Trump daha önce, Şubat ayında Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’ya yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını ve bu oranın daha sonra yüzde 25’e yükseltileceğini, tarifenin ABD’nin Grönland’ı satın almasıyla sonuçlanacak bir anlaşmaya kadar geçerli olacağını duyurmuştu.Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak Trump birçok kez adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtmişti. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurgulamıştı.

