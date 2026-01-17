https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/iran-temsilcilerine-gonderilen-munih-guvenlik-konferansi-daveti-iptal-edildi-1102806048.html
İran temsilcilerine gönderilen Münih Güvenlik Konferansı daveti iptal edildi
Münih Güvenlik Konferansı, 13-15 Şubat’ta Almanya’da düzenlenecek konferansa İran hükümet temsilcilerinin davetini iptal etti. 17.01.2026, Sputnik Türkiye
13-15 Şubat tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde yapılacak 62. Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC) İran hükümet temsilcilerine gönderilen davetin iptal edildiği açıklandı. Alman medyası, MSC sözcüsüne dayandırdığı haberinde, İran’dan bazı yetkililere konferansa katılmaları için birkaç hafta önce davet gönderildiğini aktardı. Son gelişmeler ışığında konferans yetkilileri, daveti geri çekerek şu anda yapıcı bir diyalog için gerekli şartların oluşmadığını ifade etti. Handelsblatt gazetesi de, MSC’nin İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin davetini iptal ettiğini bildirdi.
