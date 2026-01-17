https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/iran-temsilcilerine-gonderilen-munih-guvenlik-konferansi-daveti-iptal-edildi-1102806048.html

İran temsilcilerine gönderilen Münih Güvenlik Konferansı daveti iptal edildi

İran temsilcilerine gönderilen Münih Güvenlik Konferansı daveti iptal edildi

Sputnik Türkiye

Münih Güvenlik Konferansı, 13-15 Şubat’ta Almanya’da düzenlenecek konferansa İran hükümet temsilcilerinin davetini iptal etti. 17.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-17T00:16+0300

2026-01-17T00:16+0300

2026-01-17T00:16+0300

dünya

i̇ran

münih

münih güvenlik konferansı

almanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/11/1102805871_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_55a5e2f14dc8ad797188eae6a9a5072d.jpg

13-15 Şubat tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde yapılacak 62. Münih Güvenlik Konferansı’na (MSC) İran hükümet temsilcilerine gönderilen davetin iptal edildiği açıklandı. Alman medyası, MSC sözcüsüne dayandırdığı haberinde, İran’dan bazı yetkililere konferansa katılmaları için birkaç hafta önce davet gönderildiğini aktardı. Son gelişmeler ışığında konferans yetkilileri, daveti geri çekerek şu anda yapıcı bir diyalog için gerekli şartların oluşmadığını ifade etti. Handelsblatt gazetesi de, MSC’nin İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin davetini iptal ettiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/iran-g7-uyesi-ulkeler-aldatici-ve-mudahaleci-aciklamalar-yayimlamak-yerine-iranin-icislerine-1102805118.html

i̇ran

münih

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, münih, münih güvenlik konferansı, almanya