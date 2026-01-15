https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/milli-tenisci-zeynep-sonmez-avustralya-acik-grand-slame-katiliyor-1102756411.html

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık Grand Slam'e katılıyor

15.01.2026

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki final turu maçında, klasmanın 212. sırasındaki Gasanova ile karşılaştı.Milli tenisçi, 1 saat 29 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak 2025'ten sonra bir kez daha Avustralya Açık ana tablosuna girdi.2026 Avustralya Açık ilk tur maçları 18 Ocak Pazar günü başlayacak.

