Kontrol etmeden yola çıkmayın: Sabiha Gökçen'de kötü hava sebebiyle uçuşların yüzde 15'i iptal ediliyor
Kontrol etmeden yola çıkmayın: Sabiha Gökçen'de kötü hava sebebiyle uçuşların yüzde 15'i iptal ediliyor
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın uçuşların yüzde 15'inin iptal edileceği bildirildi. 18.01.2026, Sputnik Türkiye
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın kötü hava koşulları sebebiyle uçuşların yüzde 15'i iptal edilecek. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın uçuşların yüzde 15'inin iptal edileceği bildirildi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın kötü hava koşulları sebebiyle uçuşların yüzde 15'i iptal edilecek.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak-19 Ocak 2026 tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir.

Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur."

İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı etkili olacak: Hava sıcaklığı düşüyor, batıda kuvvetli rüzgara dikkat
