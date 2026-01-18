https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/kontrol-etmeden-yola-cikmayin-sabiha-gokcende-kotu-hava-sebebiyle-ucuslarin-yuzde-15i-iptal-1102832627.html

Kontrol etmeden yola çıkmayın: Sabiha Gökçen'de kötü hava sebebiyle uçuşların yüzde 15'i iptal ediliyor

Kontrol etmeden yola çıkmayın: Sabiha Gökçen'de kötü hava sebebiyle uçuşların yüzde 15'i iptal ediliyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın uçuşların yüzde 15'inin iptal edileceği bildirildi. 18.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-18T16:31+0300

2026-01-18T16:31+0300

2026-01-18T16:31+0300

türki̇ye

sabiha gökçen

i̇stanbul

uçuş iptal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093875452_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9fb25d99915cdaf4a1e04e448d962cce.jpg

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın kötü hava koşulları sebebiyle uçuşların yüzde 15'i iptal edilecek. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/istanbul-dahil-bircok-bolgede-kar-yagisi-etkili-olacak-hava-sicakligi-dusuyor-batida-kuvvetli-1102817974.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sabiha gökçen, i̇stanbul, uçuş iptal