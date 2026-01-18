https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/kontrol-etmeden-yola-cikmayin-sabiha-gokcende-kotu-hava-sebebiyle-ucuslarin-yuzde-15i-iptal-1102832627.html
Kontrol etmeden yola çıkmayın: Sabiha Gökçen'de kötü hava sebebiyle uçuşların yüzde 15'i iptal ediliyor
Kontrol etmeden yola çıkmayın: Sabiha Gökçen'de kötü hava sebebiyle uçuşların yüzde 15'i iptal ediliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın uçuşların yüzde 15'inin iptal edileceği bildirildi. 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T16:31+0300
2026-01-18T16:31+0300
2026-01-18T16:31+0300
türki̇ye
sabiha gökçen
i̇stanbul
uçuş iptal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093875452_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9fb25d99915cdaf4a1e04e448d962cce.jpg
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın kötü hava koşulları sebebiyle uçuşların yüzde 15'i iptal edilecek. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/istanbul-dahil-bircok-bolgede-kar-yagisi-etkili-olacak-hava-sicakligi-dusuyor-batida-kuvvetli-1102817974.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093875452_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_17d80b94bcfe590e67e9b28f2acf3983.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sabiha gökçen, i̇stanbul, uçuş iptal
sabiha gökçen, i̇stanbul, uçuş iptal
Kontrol etmeden yola çıkmayın: Sabiha Gökçen'de kötü hava sebebiyle uçuşların yüzde 15'i iptal ediliyor
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın uçuşların yüzde 15'inin iptal edileceği bildirildi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın kötü hava koşulları sebebiyle uçuşların yüzde 15'i iptal edilecek.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak-19 Ocak 2026 tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir.
Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur."