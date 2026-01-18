İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı etkili olacak: Hava sıcaklığı düşüyor, batıda kuvvetli rüzgara dikkat
© Arife Karakumistanbul kar yağışı
© Arife Karakum
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları Türkiye genelinde düşüyor. Ege'nin güney batı bölgeleri hariç tüm bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ocak Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA – Çok bulutlu; bölgenin doğusu ile Kırklareli’nin kıyı ve Çanakkale’nin doğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40–60 km/sa). Yer yer buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.
Bursa – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çanakkale – 5°C – Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İstanbul – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kırklareli – 2°C – Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı
EGE – Parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40–60 km/sa). İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.
Afyonkarahisar – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu
Denizli – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
İzmir – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Muğla – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ – Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde Hatay çevreleri yağmurlu. İç kesimlerde rüzgar kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40–60 km/sa). Buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.
Adana – 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Antalya – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Hatay – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Isparta – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU – Parçalı ve çok bulutlu; bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevreleri kar yağışlı. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.
Ankara – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
Eskişehir – 0°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri – -5°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
Konya – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ – Çok bulutlu; karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Kastamonu çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli. Buzlanma, don, iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
Bolu – -1°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
Düzce – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Sinop – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Zonguldak – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ – Çok bulutlu; karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Samsun çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli. Buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya – 0°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Rize – 6°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Samsun – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; akşam saatlerinde yer yer kuvvetli
Trabzon – 6°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU – Çok bulutlu; bölge genelinde aralıklı kar yağışlı. Buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor. Yüksek ve eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum – -3°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Kars – -5°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Malatya – -1°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
Van – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU – Çok bulutlu; karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.
Batman – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Diyarbakır – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Gaziantep – 5°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Mardin – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı