https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/istanbul-dahil-bircok-bolgede-kar-yagisi-etkili-olacak-hava-sicakligi-dusuyor-batida-kuvvetli-1102817974.html

İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı etkili olacak: Hava sıcaklığı düşüyor, batıda kuvvetli rüzgara dikkat

İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı etkili olacak: Hava sıcaklığı düşüyor, batıda kuvvetli rüzgara dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları Türkiye genelinde düşüyor. Ege'nin güney batı bölgeleri hariç tüm bölgelerde karla... 18.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-18T09:13+0300

2026-01-18T09:13+0300

2026-01-18T09:13+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

kar

i̇stanbul kar yağışı

kar yağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102414707_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14a4ba45b63c798d43a93a82f8a0ace2.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ocak Pazar günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den peş peşe uyarılarYağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARA – Çok bulutlu; bölgenin doğusu ile Kırklareli’nin kıyı ve Çanakkale’nin doğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40–60 km/sa). Yer yer buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.EGE – Parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40–60 km/sa). İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.AKDENİZ – Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde Hatay çevreleri yağmurlu. İç kesimlerde rüzgar kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40–60 km/sa). Buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.İÇ ANADOLU – Parçalı ve çok bulutlu; bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevreleri kar yağışlı. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.BATI KARADENİZ – Çok bulutlu; karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Kastamonu çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli. Buzlanma, don, iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZ – Çok bulutlu; karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Samsun çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli. Buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.DOĞU ANADOLU – Çok bulutlu; bölge genelinde aralıklı kar yağışlı. Buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor. Yüksek ve eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.GÜNEYDOĞU ANADOLU – Çok bulutlu; karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/istanbul-valiligi-ve-meteorolojiden-denizlerde-firtina-uyarisi-1102813076.html

i̇stanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

18 ocak 2026 hava tahmini, soğuk hava dalgası etkili oluyor, bölge bölge kar ve yağış tahminleri