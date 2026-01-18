https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/kanser-tedavisinde-umut-veren-ilac-hastalarin-yasam-suresi-artti-1102834373.html

Kanser tedavisinde umut veren ilaç: Hastaların yaşam süresi arttı

Bilim insanları, akciğer kanserinde (NSCLC) yürüttüğü klinik çalışmalarda deneysel bir ilacın, bağışıklık sistemini güçlendirerek sağkalımı artırdığını... 18.01.2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101812/46/1018124618_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_ef3715393a2030d51b6c49faa9cda902.jpg

Akciğer kanseri için üretilen bir ilacın, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastaların yaşam süresini uzattığı belirlendi.Bilim insanları, iki ayrı klinik çalışmada 151 hasta üzerinden elde edilen verilerin, ilacın kontrol noktası inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında bağışıklık hücrelerinde belirgin bir toparlanma sağladığını gösterdiğini bildirdi.Açıklamaya göre, ilk basamak tedavide ilacı kullanan hastalarda lenfosit düzeyleri anlamlı ve kalıcı biçimde artarken, ikinci ve sonraki basamaklarda tedavi gören hastaların büyük bölümünde bağışıklık sistemi korunabildi veya yeniden güçlendi. Araştırmada, bağışıklık yanıtı güçlü olan hastalarda genel sağkalım süresinin kayda değer ölçüde uzadığına dikkat çekildi.Şirket yetkilileri, yüksek lenfosit düzeyine ulaşan hastalarda ortalama yaşam süresinin 21 ayın üzerine çıktığını, bunun standart kemoterapiye kıyasla önemli bir fark oluşturduğunu vurguladı.İlacın kemoterapiyle karşılaştırıldığı ileri aşama klinik çalışmasının sürdüğünü ve sonuçların bilimsel platformlarda paylaşılacağı duyuruldu.

