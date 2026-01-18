https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/kanser-tedavisinde-umut-veren-ilac-hastalarin-yasam-suresi-artti-1102834373.html
Kanser tedavisinde umut veren ilaç: Hastaların yaşam süresi arttı
Kanser tedavisinde umut veren ilaç: Hastaların yaşam süresi arttı
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, akciğer kanserinde (NSCLC) yürüttüğü klinik çalışmalarda deneysel bir ilacın, bağışıklık sistemini güçlendirerek sağkalımı artırdığını... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T20:48+0300
2026-01-18T20:48+0300
2026-01-18T20:48+0300
dünya
bilim
bilim haberleri
bilim insanları
bilim kurulu
bilim insanı
bilim kurgu
i̇laç
ilaç sektörü
kanser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101812/46/1018124618_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_ef3715393a2030d51b6c49faa9cda902.jpg
Akciğer kanseri için üretilen bir ilacın, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastaların yaşam süresini uzattığı belirlendi.Bilim insanları, iki ayrı klinik çalışmada 151 hasta üzerinden elde edilen verilerin, ilacın kontrol noktası inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında bağışıklık hücrelerinde belirgin bir toparlanma sağladığını gösterdiğini bildirdi.Açıklamaya göre, ilk basamak tedavide ilacı kullanan hastalarda lenfosit düzeyleri anlamlı ve kalıcı biçimde artarken, ikinci ve sonraki basamaklarda tedavi gören hastaların büyük bölümünde bağışıklık sistemi korunabildi veya yeniden güçlendi. Araştırmada, bağışıklık yanıtı güçlü olan hastalarda genel sağkalım süresinin kayda değer ölçüde uzadığına dikkat çekildi.Şirket yetkilileri, yüksek lenfosit düzeyine ulaşan hastalarda ortalama yaşam süresinin 21 ayın üzerine çıktığını, bunun standart kemoterapiye kıyasla önemli bir fark oluşturduğunu vurguladı.İlacın kemoterapiyle karşılaştırıldığı ileri aşama klinik çalışmasının sürdüğünü ve sonuçların bilimsel platformlarda paylaşılacağı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/kanserin-bagisiklik-sisteminden-saklanmasina-yol-acan-mekanizma-kesfedildi-1102798691.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101812/46/1018124618_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2b66bdf88f1e872ffaf5d2139725e32c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim kurulu, bilim insanı, bilim kurgu, i̇laç, ilaç sektörü, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı
bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim kurulu, bilim insanı, bilim kurgu, i̇laç, ilaç sektörü, kanser, kanser tedavisi, kanser ilacı
Kanser tedavisinde umut veren ilaç: Hastaların yaşam süresi arttı
Bilim insanları, akciğer kanserinde (NSCLC) yürüttüğü klinik çalışmalarda deneysel bir ilacın, bağışıklık sistemini güçlendirerek sağkalımı artırdığını açıkladı.
Akciğer kanseri için üretilen bir ilacın, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastaların yaşam süresini uzattığı belirlendi.
Bilim insanları, iki ayrı klinik çalışmada 151 hasta üzerinden elde edilen verilerin, ilacın kontrol noktası inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında bağışıklık hücrelerinde belirgin bir toparlanma sağladığını gösterdiğini bildirdi.
Açıklamaya göre, ilk basamak tedavide ilacı kullanan hastalarda lenfosit düzeyleri anlamlı ve kalıcı biçimde artarken, ikinci ve sonraki basamaklarda tedavi gören hastaların büyük bölümünde bağışıklık sistemi korunabildi veya yeniden güçlendi. Araştırmada, bağışıklık yanıtı güçlü olan hastalarda genel sağkalım süresinin kayda değer ölçüde uzadığına dikkat çekildi.
Şirket yetkilileri, yüksek lenfosit düzeyine ulaşan hastalarda ortalama yaşam süresinin 21 ayın üzerine çıktığını, bunun standart kemoterapiye kıyasla önemli bir fark oluşturduğunu vurguladı.
İlacın kemoterapiyle karşılaştırıldığı ileri aşama klinik çalışmasının sürdüğünü ve sonuçların bilimsel platformlarda paylaşılacağı duyuruldu.