https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/istanbul-valiligi-ve-meteorolojiden-denizlerde-firtina-uyarisi-1102813076.html

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji’den denizlerde fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji’den denizlerde fırtına uyarısı

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı yaptı. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

2026-01-17T17:56+0300

2026-01-17T17:56+0300

2026-01-17T17:56+0300

türki̇ye

meteoroloji

batı karadeniz

akdeniz

i̇stanbul

fırtına

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098556642_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_65e4686de051fc09216926a1775e3ffe.jpg

İstanbul Valiliği, Marmara ve Batı Karadeniz denizlerinde pazar günü itibarıyla etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Batı Karadeniz’in batısında, İstanbul ve Kırklareli çevrelerinde rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın, pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.Açıklamada, "Marmara'da rüzgarın, pazar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.Meteoroloji'den uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü de denizlerde beklenen fırtınaya ilişkin ayrı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği ve pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.Marmara’da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, Güney Ege’de ise rüzgarın sabah saatlerinden sonra kuzeybatıdan aynı kuvvette etkili olacağı bildirildi. Güney Ege’de fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege’de rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği, salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.Batı Akdeniz’in batısında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz’de ise yarın öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Akdeniz genelinde fırtınanın pazartesi günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.Yetkililer, deniz ulaşımı başta olmak üzere olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/istanbulda-kar-yagisi-basladi-akom-ve-valilik-uyardi-pazar-gunune-dikkat-1102808079.html

türki̇ye

batı karadeniz

akdeniz

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul fırtına uyarısı, meteoroloji denizlerde fırtına, marmara fırtına, batı karadeniz fırtına, ege denizi fırtına, akdeniz fırtına uyarısı, istanbul valiliği açıklama, deniz ulaşımı fırtına, rüzgar 6 ila 8 kuvvet, hava durumu uyarısı,