ABD Başkanı Trump'tan Avrupa ülkelerine gümrük vergisi artırma kararı: Gümrük vergisi oranı yüzde 25’e yükseltilecek
İstanbul Valiliği ve Meteoroloji’den denizlerde fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısı yaptı. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
İstanbul Valiliği, Marmara ve Batı Karadeniz’de pazar günü başlaması beklenen fırtınanın ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.
İstanbul Valiliği, Marmara ve Batı Karadeniz denizlerinde pazar günü itibarıyla etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Batı Karadeniz’in batısında, İstanbul ve Kırklareli çevrelerinde rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın, pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, "Marmara'da rüzgarın, pazar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de denizlerde beklenen fırtınaya ilişkin ayrı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği ve pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Marmara’da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, Güney Ege’de ise rüzgarın sabah saatlerinden sonra kuzeybatıdan aynı kuvvette etkili olacağı bildirildi. Güney Ege’de fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege’de rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği, salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.
Batı Akdeniz’in batısında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz’de ise yarın öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Akdeniz genelinde fırtınanın pazartesi günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yetkililer, deniz ulaşımı başta olmak üzere olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
