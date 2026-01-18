Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/gronland-krizi-8-avrupa-ulkesinden-ortak-aciklama-1102833646.html
Grönland krizi: 8 Avrupa ülkesinden ortak açıklama
Grönland krizi: 8 Avrupa ülkesinden ortak açıklama
Sputnik Türkiye
ABD’nin, Grönland konusunda Danimarka’ya destek verdikleri gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama kararına tepki geldi. 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T18:02+0300
2026-01-18T18:02+0300
dünya
abd
grönland
abd
avrupa
donald trump
trump gümrük vergileri listesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102680953_0:37:747:457_1920x0_80_0_0_049b6cb81e55d7fded6b94b103e1b7b6.png
Danimarka, Fransa, Almanya, İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 8 Avrupa ülkesi ortak bildiri yayımladı.Açıklamada ABD'nin ek gümrük vergisi adımının transatlantik ilişkilerini zayıflatacağı uyarısında bulunuldu. Ülkeler, Danimarka ve Grönland'la dayanışmayı vurgularken, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri çerçevesinde diyaloğa hazır olunduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/trumpin-gronland-hamlesi-polk-ve-mckinley-ile-birlikte-tarihe-nasil-gecer-1102828761.html
grönland
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102680953_45:0:702:493_1920x0_80_0_0_081b014e4f0d4ac71b2ec4f839276a8d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, grönland, abd, avrupa, donald trump, trump gümrük vergileri listesi
abd, grönland, abd, avrupa, donald trump, trump gümrük vergileri listesi

Grönland krizi: 8 Avrupa ülkesinden ortak açıklama

18:02 18.01.2026
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaNuuk, Grönland
Nuuk, Grönland - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Abone ol
ABD’nin, Grönland konusunda Danimarka’ya destek verdikleri gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama kararına tepki geldi.
Danimarka, Fransa, Almanya, İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 8 Avrupa ülkesi ortak bildiri yayımladı.
Açıklamada ABD'nin ek gümrük vergisi adımının transatlantik ilişkilerini zayıflatacağı uyarısında bulunuldu. Ülkeler, Danimarka ve Grönland'la dayanışmayı vurgularken, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri çerçevesinde diyaloğa hazır olunduğunu belirtti.
Trump'ın Grönland hamlesi: Polk ve McKinley ile birlikte tarihe nasıl geçebilir? - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
DÜNYA
Trump'ın Grönland hamlesi: Polk ve McKinley ile birlikte tarihe nasıl geçer?
14:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала