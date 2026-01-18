https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/gronland-krizi-8-avrupa-ulkesinden-ortak-aciklama-1102833646.html
Grönland krizi: 8 Avrupa ülkesinden ortak açıklama
Grönland krizi: 8 Avrupa ülkesinden ortak açıklama
Sputnik Türkiye
ABD’nin, Grönland konusunda Danimarka’ya destek verdikleri gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama kararına tepki geldi. 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T18:02+0300
2026-01-18T18:02+0300
2026-01-18T18:02+0300
dünya
abd
grönland
abd
avrupa
donald trump
trump gümrük vergileri listesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102680953_0:37:747:457_1920x0_80_0_0_049b6cb81e55d7fded6b94b103e1b7b6.png
Danimarka, Fransa, Almanya, İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 8 Avrupa ülkesi ortak bildiri yayımladı.Açıklamada ABD'nin ek gümrük vergisi adımının transatlantik ilişkilerini zayıflatacağı uyarısında bulunuldu. Ülkeler, Danimarka ve Grönland'la dayanışmayı vurgularken, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri çerçevesinde diyaloğa hazır olunduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/trumpin-gronland-hamlesi-polk-ve-mckinley-ile-birlikte-tarihe-nasil-gecer-1102828761.html
grönland
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102680953_45:0:702:493_1920x0_80_0_0_081b014e4f0d4ac71b2ec4f839276a8d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, grönland, abd, avrupa, donald trump, trump gümrük vergileri listesi
abd, grönland, abd, avrupa, donald trump, trump gümrük vergileri listesi
Grönland krizi: 8 Avrupa ülkesinden ortak açıklama
ABD’nin, Grönland konusunda Danimarka’ya destek verdikleri gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama kararına tepki geldi.
Danimarka, Fransa, Almanya, İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 8 Avrupa ülkesi ortak bildiri yayımladı.
Açıklamada ABD'nin ek gümrük vergisi adımının transatlantik ilişkilerini zayıflatacağı uyarısında bulunuldu. Ülkeler, Danimarka ve Grönland'la dayanışmayı vurgularken, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri çerçevesinde diyaloğa hazır olunduğunu belirtti.