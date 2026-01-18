https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/endonezyada-11-kisiyi-tasiyan-kayip-ucagin-enkazi-bulundu-1102828022.html

Endonezya'da 11 kişiyi taşıyan kayıp uçağın enkazı bulundu

18.01.2026

Endonezya’da 7’si mürettebat toplam 11 kişiyi taşıyan ATR 42-500 tipi uçağın, Güney Sulawesi eyaletinde kaybolduğu dün açıklamıştı. ATR 42-500 tipi uçağın bulunduğu duyuruldu.Endonezya Hava Kuvvetleri Enformasyon Servisi Başkanı Hava Mareşali Nyoman Suadnyana yaptığı açıklamada, “Bulguların ardından Endonezya Hava Kuvvetleri, H225M Caracal helikopteri kullanarak Hızlı Müdahale Gücü Kolordusu'ndan (Korpasgat) askerler ve Basarnas'tan (Ulusal Arama Kurtarma Ajansı) bir personeli derhal olay yerine sevk etti” açıklamasını yaptı. Korpasgat personelinin bölgeye ulaştıktan sonra ilk tahliye hazırlıklarına başladığını da sözlerine ekledi.Ekiplerin yerel halkla birlikte arama çalışmaları sürüyor.Endonezya Hava Ulaşımı (Indonesia Air Transport) tarafından işletilen ATR 42-500 uçağı, Yogyakarta'dan Güney Sulawesi'nin başkenti Makassar'a giderken Cumartesi günü Güney Sulawesi eyaletinin Maros bölgesinde irtibatı kaybetmişti.

