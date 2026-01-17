https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/avrupa-ulkeleri-abdnin-gumruk-vergisi-kararina-tepki-gosterdi-iliskileri-zedeleyecek-1102817558.html
Avrupa ülkeleri, ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki gösterdi: 'İlişkileri zedeleyecek'
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, ABD’nin Grönland nedeniyle AB ülkelerine yönelik gümrük vergileri uygulamaya koymasının, transatlantik ilişkileri... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, ABD’nin Grönland nedeniyle AB ülkelerine yönelik gümrük vergileri uygulamaya koymasının, transatlantik ilişkileri zayıflatacağını ve bu ilişkilerin daha da kötüleşmesi riskini doğuracağını dile getirdi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu gümrük vergisi kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.
Leyen açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Gümrük vergileri transatlantik ilişkileri zedeleyecek ve tehlikeli bir düşüş eğilimi riskini beraberinde getirecektir. Avrupa, egemenliğini korumak için birleşik, koordineli ve kararlı bir tutum sergilemeye devam edecektir.
Leyen açıklamasında ayrıca şu cümleleri dile getirdi:
Toprak bütünlüğü ve egemenlik, uluslararası hukukun temel ilkeleridir.
Bunlar, Avrupa ve uluslararası toplumun tamamı için hayati öneme sahiptir.
NATO da dahil olmak üzere, Arktik'te barış ve güvenlik konusunda ortak transatlantik çıkarlarımızı sürekli olarak vurgulamış bulunmaktayız.
Müttefiklerle birlikte yürütülen önceden koordine edilmiş Danimarka tatbikatı, Arktik'in güvenliğini güçlendirme ihtiyacına yanıt vermekte olup, kimseye tehdit oluşturmamaktadır.
AB, Danimarka ve Grönland halkıyla tam bir dayanışma içindedir. Diyalog hala çok önemlidir ve geçen hafta Danimarka Krallığı ile ABD arasında başlatılan süreci sürdürmeye kararlıyız.
'Grönland konusunda duruşumuz değişmedi'
İngiltere Başbakanı Keir Starmer da yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın kararına tepki göstererek, "Grönland konusunda duruşumuz değişmedi. (Grönland) Danimarka Krallığının parçasıdır ve geleceği Grönlandlılar ile Danimarkalıların elindedir" değerlendirmesinde bulundu.
Arktik güvenliğinin tüm NATO üyeleri için önemli olduğunun altını çizen Starmer, şu cümleleri kaydetti:
Müttefikler, Arktik'te Rusya'dan gelen tehdide karşı birlikte daha fazlasını yapmalıdır. NATO müttefiklerinin kolektif güvenliğini sağlamak amacıyla müttefiklere gümrük vergisi uygulamak tamamen yanlıştır. Bu konuyu doğrudan ABD yönetimiyle görüşeceğiz.
'AB ile olası adımları görüşüyoruz'
Almanya Federal Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Berlin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle gümrük vergileriyle ilgili açıklamalarının ardından Avrupa'daki ortaklarıyla olası adımları görüşmekte olduğu belirtildi.
Almanya Hükümeti Sözcüsü, belirlenen zamanda ortaklaşa ilgili önlemler hakkında karar vereceklerini belirterek, “Federal hükümet, ABD başkanının açıklamalarını dikkate aldı. Şu anda Avrupa ortaklarıyla çok yakın bir koordinasyon içinde” dedi.
'Avrupa Komisyonu ve ortaklarımızla yakın temas halindeyiz'
Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı David van Weel yaptığı açıklamada, "Grönland'daki askeri tatbikatlara yönelik çabalar, bilakis Arktik bölgedeki güvenliğe katkı sağlamak amacıyla yürütülmektedir" paylaşımında bulundu.
Van Weel, paylaşımında, "Başkan Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamasını gördük. Hollanda, vereceğimiz tepki konusunda Avrupa Komisyonu ve ortaklarımızla yakın temas halindedir" ifadelerini kullandı.