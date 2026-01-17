https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/avrupa-ulkeleri-abdnin-gumruk-vergisi-kararina-tepki-gosterdi-iliskileri-zedeleyecek-1102817558.html

Avrupa ülkeleri, ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki gösterdi: 'İlişkileri zedeleyecek'

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu gümrük vergisi kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.Leyen açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Leyen açıklamasında ayrıca şu cümleleri dile getirdi:'Grönland konusunda duruşumuz değişmedi'İngiltere Başbakanı Keir Starmer da yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın kararına tepki göstererek, "Grönland konusunda duruşumuz değişmedi. (Grönland) Danimarka Krallığının parçasıdır ve geleceği Grönlandlılar ile Danimarkalıların elindedir" değerlendirmesinde bulundu.Arktik güvenliğinin tüm NATO üyeleri için önemli olduğunun altını çizen Starmer, şu cümleleri kaydetti:'AB ile olası adımları görüşüyoruz'Almanya Federal Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Berlin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle gümrük vergileriyle ilgili açıklamalarının ardından Avrupa'daki ortaklarıyla olası adımları görüşmekte olduğu belirtildi.Almanya Hükümeti Sözcüsü, belirlenen zamanda ortaklaşa ilgili önlemler hakkında karar vereceklerini belirterek, “Federal hükümet, ABD başkanının açıklamalarını dikkate aldı. Şu anda Avrupa ortaklarıyla çok yakın bir koordinasyon içinde” dedi.'Avrupa Komisyonu ve ortaklarımızla yakın temas halindeyiz'Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı David van Weel yaptığı açıklamada, "Grönland'daki askeri tatbikatlara yönelik çabalar, bilakis Arktik bölgedeki güvenliğe katkı sağlamak amacıyla yürütülmektedir" paylaşımında bulundu.Van Weel, paylaşımında, "Başkan Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili açıklamasını gördük. Hollanda, vereceğimiz tepki konusunda Avrupa Komisyonu ve ortaklarımızla yakın temas halindedir" ifadelerini kullandı.

