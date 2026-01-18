https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/dis-politika-uzmani-oralli-trump-gronlandi-alirsa-jeopolitik-kazanimlariyla-tarihe-gececek-1102833789.html
Dış Politika Uzmanı Orallı: Trump Grönland'ı alırsa, jeopolitik kazanımlarıyla tarihe geçecek
Dış Politika Uzmanı Orallı: Trump Grönland’ı alırsa, jeopolitik kazanımlarıyla tarihe geçecek
Dış Politika Uzmanı Orallı, Grönland'ı ABD'ye katma planının ABD Başkanı Trump’ı yalnızca tartışmalı söylemleriyle değil, somut jeopolitik kazanımlarıyla... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’un Grönland’ı ABD’ye katma planı ABD ile Avrupa arasında gerilimi arttırırken, Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı bu Trump’un bu hamlesini Sputnik için yorumladı. Orallı Grönland’ın üç nedenle Trump açısından önemine dikkat çekti.Trump’ın Grönland’ı ABD’ye katma yönündeki çıkışı, ABD tarihindeki büyük toprak genişleme hamlesi olarak değerlendiriliyor. Trump’un bu hamlesi sonrasında Avrupa ile ABD arasında gerilim de artıyor.Grönland’ın ABD açısından önemini enerji ve doğal kaynaklar, küresel ulaşım ve askeri-stratejik güvenlik başlıkları altında Sputnik’e değerlendiren Orallı şu ifadeleri kullandı:‘Trump tarihe geçmek istiyor’ABD Başkanı’nın Avrupa ile arayı bozma riskine karşın attığı bu adımının Trump açısından büyük önemi olduğuna vurgu yapan Orallı sözlerini şöyle sürdürdü:
Dış Politika Uzmanı Orallı: Trump Grönland’ı alırsa, jeopolitik kazanımlarıyla tarihe geçecek
18:24 18.01.2026
Dış Politika Uzmanı Orallı, Grönland'ı ABD'ye katma planının ABD Başkanı Trump’ı yalnızca tartışmalı söylemleriyle değil, somut jeopolitik kazanımlarıyla tarihe geçen bir lider konumuna taşıyacağını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump’un Grönland’ı ABD’ye katma planı ABD ile Avrupa arasında gerilimi arttırırken, Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı bu Trump’un bu hamlesini Sputnik için yorumladı. Orallı Grönland’ın üç nedenle Trump açısından önemine dikkat çekti.
Trump’ın Grönland’ı ABD’ye katma yönündeki çıkışı, ABD tarihindeki büyük toprak genişleme hamlesi olarak değerlendiriliyor. Trump’un bu hamlesi sonrasında Avrupa ile ABD arasında gerilim de artıyor.
Grönland’ın ABD açısından önemini enerji ve doğal kaynaklar, küresel ulaşım ve askeri-stratejik güvenlik başlıkları altında Sputnik’e değerlendiren Orallı şu ifadeleri kullandı:
İlk olarak enerji ve doğal kaynaklar boyutu öne çıkmaktadır. Grönland, eriyen buzulların etkisiyle giderek daha erişilebilir hâle gelen nadir toprak elementleri, petrol, doğal gaz ve maden rezervlerine sahiptir. Özellikle yeşil dönüşüm ve ileri teknoloji üretimi açısından kritik önemde olan nadir elementler, ABD’nin Çin’e olan bağımlılığını azaltma hedefiyle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda Grönland, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeoekonomik bir kaldıraç olarak da değerlidir. İkinci eksen stratejik ulaşım yollarıdır. Kuzey Kutbu’ndaki buzların çözülmesiyle birlikte Arktik deniz rotaları, Asya–Avrupa–Kuzey Amerika hattında daha kısa ve maliyeti düşük ticaret yolları sunmaktadır. Grönland bu rotaların merkezinde yer almakta, dolayısıyla küresel ticaretin geleceğinde kilit bir konum üstlenmektedir. Üçüncü ve belki de en kritik boyut güvenliktir. Grönland, ABD’nin erken uyarı radar sistemleri ve balistik füze savunması açısından stratejik bir ileri karakol niteliğindedir. Soğuk Savaş’tan bu yana ada, ABD’nin kuzeyden gelebilecek tehditlere karşı savunma mimarisinin önemli bir parçası olmuştur. Artan büyük güç rekabeti bu önemi daha da pekiştirmektedir.
‘Trump tarihe geçmek istiyor’
ABD Başkanı’nın Avrupa ile arayı bozma riskine karşın attığı bu adımının Trump açısından büyük önemi olduğuna vurgu yapan Orallı sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu çerçevede, Donald Trump’ın başkanlığı döneminde Grönland’ın satın alınması fikrinin gündeme gelmesi, yüzeysel bir emlak pazarlığı değil; derin bir jeopolitik hesaplamanın dışavurumu olarak okunmalıdır. Varsayımsal olarak Trump’ın Grönland’ı ABD’ye katmayı başarması durumunda, bu hamle Amerikan siyasi tarihinde istisnai bir başarı olarak anılabilir. Toprak genişleten, uzun vadeli stratejik kazanım sağlayan ve ABD’nin küresel rekabet gücünü artıran bir başkan profili çizmesi mümkündür. Trump’ı yalnızca tartışmalı söylemleriyle değil, somut jeopolitik kazanımlarıyla tarihe geçen bir lider konumuna taşıyacak; Amerikan başkanlık başarı öyküleri literatüründe kendine özgü bir yer edinmesini sağlayacaktır.