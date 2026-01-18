Dış Politika Uzmanı Orallı: Trump Grönland’ı alırsa, jeopolitik kazanımlarıyla tarihe geçecek

İlk olarak enerji ve doğal kaynaklar boyutu öne çıkmaktadır. Grönland, eriyen buzulların etkisiyle giderek daha erişilebilir hâle gelen nadir toprak elementleri, petrol, doğal gaz ve maden rezervlerine sahiptir. Özellikle yeşil dönüşüm ve ileri teknoloji üretimi açısından kritik önemde olan nadir elementler, ABD’nin Çin’e olan bağımlılığını azaltma hedefiyle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda Grönland, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeoekonomik bir kaldıraç olarak da değerlidir. İkinci eksen stratejik ulaşım yollarıdır. Kuzey Kutbu’ndaki buzların çözülmesiyle birlikte Arktik deniz rotaları, Asya–Avrupa–Kuzey Amerika hattında daha kısa ve maliyeti düşük ticaret yolları sunmaktadır. Grönland bu rotaların merkezinde yer almakta, dolayısıyla küresel ticaretin geleceğinde kilit bir konum üstlenmektedir. Üçüncü ve belki de en kritik boyut güvenliktir. Grönland, ABD’nin erken uyarı radar sistemleri ve balistik füze savunması açısından stratejik bir ileri karakol niteliğindedir. Soğuk Savaş’tan bu yana ada, ABD’nin kuzeyden gelebilecek tehditlere karşı savunma mimarisinin önemli bir parçası olmuştur. Artan büyük güç rekabeti bu önemi daha da pekiştirmektedir.