https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/chp-lideri-ozel-atlas-caglayanin-annesiyle-gorustu-1102833256.html
CHP lideri Özel, Atlas Çağlayan'ın annesiyle görüştü
CHP lideri Özel, Atlas Çağlayan'ın annesiyle görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güngören'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü'yle telefonla görüştü.
atlas çağlayan
chp
özgür özel
siyaset
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
Güngören'de 15 yaşındaki E.Ç. tarafından göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan hastanede hayatını kaybetmişti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü'yle telefonla görüştü. Özel, aileye başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı. Görüşmede, devam eden soruşturma ve ailenin karşılaştığı tehditler de ele alındı.
atlas çağlayan, chp, özgür özel, siyaset, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası

CHP lideri Özel, Atlas Çağlayan'ın annesiyle görüştü

Atlas Çağlayan
Atlas Çağlayan
Atlas Çağlayan sosyal medya
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güngören’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü'yle telefonla görüştü. Özel, aileye başsağlığı diledi.
Güngören'de 15 yaşındaki E.Ç. tarafından göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan hastanede hayatını kaybetmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü'yle telefonla görüştü. Özel, aileye başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı.
Görüşmede, devam eden soruşturma ve ailenin karşılaştığı tehditler de ele alındı.
Atlas Çağlayan
