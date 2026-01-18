https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/chp-lideri-ozel-atlas-caglayanin-annesiyle-gorustu-1102833256.html
CHP lideri Özel, Atlas Çağlayan'ın annesiyle görüştü
CHP lideri Özel, Atlas Çağlayan'ın annesiyle görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Güngören’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü'yle telefonla görüştü... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
Güngören'de 15 yaşındaki E.Ç. tarafından göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan hastanede hayatını kaybetmişti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü'yle telefonla görüştü. Özel, aileye başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı. Görüşmede, devam eden soruşturma ve ailenin karşılaştığı tehditler de ele alındı.
