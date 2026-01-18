Türkiye
Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşım yapan 4 şüpheli yakalandı
Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşım yapan 4 şüpheli yakalandı
Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 4 şüpheli... 18.01.2026
atlas çağlayan
güngören
çağlayan
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı.Çalışmalarda, bu tür paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 4 zanlı, gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.Ne olmuştu?Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşım yapan 4 şüpheli yakalandı

12:12 18.01.2026
Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı.
Çalışmalarda, bu tür paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 4 zanlı, gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Ne olmuştu?
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.
Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
