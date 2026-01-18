Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/bilim-insanlari-uyardi-mikro-plastikler-okyanuslarin-karbondioksit-emme-gucunu-zayiflatiyor-1102821650.html
Bilim insanları uyardı: Mikro plastikler okyanusların karbondioksit emme gücünü zayıflatıyor
Bilim insanları uyardı: Mikro plastikler okyanusların karbondioksit emme gücünü zayıflatıyor
Sputnik Türkiye
Yeni bir bilimsel çalışmaya göre mikro plastikler, okyanusların karbondioksiti emme kapasitesini azaltıyor. Uzmanlar, bunun küresel ısınmayı dengeleyen doğal... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T11:43+0300
2026-01-18T11:43+0300
yaşam
çevre
mikroplastik
plastik
su
deniz
okyanus
kirlilik
plastik kirlilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099767018_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_d1cd7a1cc27b4f49f85c85307a695578.jpg
Araştırmaya göre mikro plastikler, okyanuslarda karbon döngüsünde kilit rol oynayan mikroskobik canlılar olan fitoplankton ve zooplanktoların işleyişini bozuyor. Bu canlıların zarar görmesiyle birlikte, okyanusların atmosferden karbon çekme kapasitesinin düştüğü aktarıldı.Çalışmada, mikro plastiklerin yüzeyinde oluşan ve 'plastisfer' olarak adlandırılan mikrobiyal tabakanın da sera gazı üretimine katkı sağladığı belirtildi.İklim değişikliğiyle bağlantı göz ardı ediliyorBilim insanları, mikroplastikler ile iklim sistemi arasındaki bağın bugüne kadar yeterince ele alınmadığını belirtti. Okyanusların dünyanın en büyük karbon yutağı olduğu hatırlatılarak, bu kapasitenin zayıflamasının iklim dengesi açısından ciddi riskler barındırdığı aktarıldı.Çalışmanın, University of Sharjah öncülüğünde farklı ülkelerden bilim insanlarının katkısıyla hazırlandığı ve Journal of Hazardous Materials: Plastics dergisinde yayımlandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/istanbul-dahil-bircok-bolgede-kar-yagisi-etkili-olacak-hava-sicakligi-dusuyor-batida-kuvvetli-1102817974.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099767018_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_a297901f688476d6c735c608515a46d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çevre, mikroplastik, plastik, su, deniz, okyanus, kirlilik, plastik kirlilik
çevre, mikroplastik, plastik, su, deniz, okyanus, kirlilik, plastik kirlilik

Bilim insanları uyardı: Mikro plastikler okyanusların karbondioksit emme gücünü zayıflatıyor

11:43 18.01.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSu kirliliği
Su kirliliği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yeni bir bilimsel çalışmaya göre mikro plastikler, okyanusların karbondioksiti emme kapasitesini azaltıyor. Uzmanlar, bunun küresel ısınmayı dengeleyen doğal mekanizmayı zayıflattığını belirtti.
Araştırmaya göre mikro plastikler, okyanuslarda karbon döngüsünde kilit rol oynayan mikroskobik canlılar olan fitoplankton ve zooplanktoların işleyişini bozuyor. Bu canlıların zarar görmesiyle birlikte, okyanusların atmosferden karbon çekme kapasitesinin düştüğü aktarıldı.
Çalışmada, mikro plastiklerin yüzeyinde oluşan ve 'plastisfer' olarak adlandırılan mikrobiyal tabakanın da sera gazı üretimine katkı sağladığı belirtildi.

İklim değişikliğiyle bağlantı göz ardı ediliyor

Bilim insanları, mikroplastikler ile iklim sistemi arasındaki bağın bugüne kadar yeterince ele alınmadığını belirtti. Okyanusların dünyanın en büyük karbon yutağı olduğu hatırlatılarak, bu kapasitenin zayıflamasının iklim dengesi açısından ciddi riskler barındırdığı aktarıldı.
Çalışmanın, University of Sharjah öncülüğünde farklı ülkelerden bilim insanlarının katkısıyla hazırlandığı ve Journal of Hazardous Materials: Plastics dergisinde yayımlandığı bildirildi.
istanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2026
YAŞAM
İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı etkili olacak: Hava sıcaklığı düşüyor, batıda kuvvetli rüzgara dikkat
09:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала