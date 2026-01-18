https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/bilim-insanlari-uyardi-mikro-plastikler-okyanuslarin-karbondioksit-emme-gucunu-zayiflatiyor-1102821650.html
Bilim insanları uyardı: Mikro plastikler okyanusların karbondioksit emme gücünü zayıflatıyor
Yeni bir bilimsel çalışmaya göre mikro plastikler, okyanusların karbondioksiti emme kapasitesini azaltıyor. Uzmanlar, bunun küresel ısınmayı dengeleyen doğal... 18.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-18T11:43+0300
2026-01-18T11:43+0300
2026-01-18T11:43+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099767018_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_d1cd7a1cc27b4f49f85c85307a695578.jpg
Yeni bir bilimsel çalışmaya göre mikro plastikler, okyanusların karbondioksiti emme kapasitesini azaltıyor. Uzmanlar, bunun küresel ısınmayı dengeleyen doğal mekanizmayı zayıflattığını belirtti.
Araştırmaya göre mikro plastikler, okyanuslarda karbon döngüsünde kilit rol oynayan mikroskobik canlılar olan fitoplankton ve zooplanktoların işleyişini bozuyor. Bu canlıların zarar görmesiyle birlikte, okyanusların atmosferden karbon çekme kapasitesinin düştüğü aktarıldı.
Çalışmada, mikro plastiklerin yüzeyinde oluşan ve 'plastisfer' olarak adlandırılan mikrobiyal tabakanın da sera gazı üretimine katkı sağladığı belirtildi.
İklim değişikliğiyle bağlantı göz ardı ediliyor
Bilim insanları, mikroplastikler ile iklim sistemi arasındaki bağın bugüne kadar yeterince ele alınmadığını belirtti. Okyanusların dünyanın en büyük karbon yutağı olduğu hatırlatılarak, bu kapasitenin zayıflamasının iklim dengesi açısından ciddi riskler barındırdığı aktarıldı.
Çalışmanın, University of Sharjah öncülüğünde farklı ülkelerden bilim insanlarının katkısıyla hazırlandığı ve Journal of Hazardous Materials: Plastics dergisinde yayımlandığı bildirildi.