Avusturya Alpleri’nde çifte çığ felaketi: 5 kayakçı hayatını kaybetti

Avusturya Alpleri’nde çifte çığ felaketi: 5 kayakçı hayatını kaybetti

Avusturya Alpleri’nde meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde 5 kayakçı yaşamını yitirdi. Yetkililer, bölgede çığ riski konusunda açık ve tekrarlanan uyarılar... 18.01.2026, Sputnik Türkiye

Avusturya’nın Salzburg Pongau bölgesindeki Gastein Vadisi’nde meydana gelen çığda 7 kişi kar altında kaldı. Olayda 4 kayakçı hayatını kaybetti.İki kişinin yaralandığı, bunlardan birinin durumunun ağır olduğu, bir kişinin ise yara almadan kurtulduğu bildirildi.Yakın bölgede ikinci ölümAynı gün, yakınlardaki Bad Hofgastein bölgesinde, yaklaşık iki bin 200 metre yükseklikte meydana gelen başka bir çığda kadın bir kayakçının yaşamını yitirdiği aktarıldı.Bu olayın, ilk çığdan yaklaşık 90 dakika önce meydana geldiği belirtildi.'Uyarılar açıktı'Pongau Dağ Kurtarma Servisi Başkanı Gerhard Kremser, “Bu trajedi, mevcut çığ durumunun ne kadar ciddi olduğunu acı şekilde gösteriyor” ifadelerini kullandı ve bölgede net ve tekrarlanan çığ uyarıları yapıldığını vurguladı.Olay yerine kurtarma helikopterleri, dağ kurtarma ekipleri, Kızılhaç köpekli timleri ve kriz müdahale ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

