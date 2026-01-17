Türkiye
Atlas Çağlayan'ın ailesine gönderilen tehdit mesajlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Atlas Çağlayan’ın ailesine gönderilen tehdit mesajlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
2026
SON HABERLER
Atlas Çağlayan’ın ailesine gönderilen tehdit mesajlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

16:35 17.01.2026
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderildiği iddiasıyla resen soruşturma başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 14 Ocak’ta hayatını kaybeden 2009 doğumlu Atlas Çağlayan’ın aile bireylerine, olayın ardından gönderildiği tespit edilen tehdit içerikli mesajlar üzerine resen soruşturma açıldığı belirtildi.
Açıklamada, fiilin ve faillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimatların verildiği, şüphelilerin tespiti ve gözaltına alınmasına yönelik işlemlerin yürütüldüğü ifade edildi.

Ne olmuştu?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde 14 Ocak’ta bir baklavacı önünde, daha önce birbirini tanımadığı belirtilen Atlas Çağlayan ile E.Ç. (15) arasında 'yan baktın' iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç’nin, 'sustalı' olarak tabir edilen bıçakla Çağlayan’ı yaraladığı bildirildi.
Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, E.Ç. ve beraberindeki kişileri olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla birlikte yakalayarak emniyete götürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç’nin çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı öğrenildi.
