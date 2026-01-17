https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/ust-duzey-atama-ve-gorevden-alma-tan-sagturk-gorevden-alindi-haci-ali-ozel-disisleri-bakan-1102806559.html

Üst düzey atama ve görevden alma: Tan Sağtürk görevden alındı, Hacı Ali Özel Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Devlet Opera ve Balesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda önemli atamalar gerçekleştirildi.Dışişleri BakanlığıBakanlık bünyesinde hem üst düzey yönetimde hem de genel müdürlük düzeyinde kapsamlı değişiklikler yapıldı:Genel Müdürlük Atamaları:Genel Müdür Yardımcılığı Atamaları:Büyükelçi Atamaları:Devlet Opera ve BalesiKültür ve Turizm BakanlığıSağlık BakanlığıMilli Eğitim Bakanlığıİl Milli Eğitim MüdürlükleriEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıSavunma Sanayii Başkanlığı

