Üst düzey atama ve görevden alma: Tan Sağtürk görevden alındı, Hacı Ali Özel Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla Dışişleri, Kültür ve Turizm, Enerji, Savunma Sanayii, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile bazı kurumlarda üst düzey atama ve görevden almalar gerçekleştirildi.
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Devlet Opera ve Balesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda önemli atamalar gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığı
Bakanlık bünyesinde hem üst düzey yönetimde hem de genel müdürlük düzeyinde kapsamlı değişiklikler yapıldı:
Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel, Bakan Yardımcısı olarak atandı.
Genel Müdürlük Atamaları:
Çok Taraflı İlişkiler: Serap Ersoy
Uluslararası Güvenlik: Mehmet Burçin Gönenli
Uluslararası Hukuk ve Antlaşmalar: Fırat Sunel
Göç Politikaları ve Vize İşlemleri: Esin Çakıl
Dış Politika Plan ve Eşgüdüm: Raziye Bilge Koçyiğit
Genel Müdür Yardımcılığı Atamaları:
Asya Koordinasyon: Hüseyin Emre Engin
Protokol: İsmail Aydil, Sencer Yöndem, Mustafa Cem Gündüz
Savunma İşbirliği: Sezin Şahin Yeşildağ
Çevre, İklim Değişikliği ve Sınır Aşan Sular: Ayşe İnanç
Büyükelçi Atamaları:
Yeni Zelanda (Wellington) Büyükelçiliği: Melih Karalar
Tayland (Bangkok) Büyükelçiliği: Jülide Kayıhan
Devlet Opera ve Balesi
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı.
Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da görevden alınırken, yerine Barış Salcan atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Hatice Dilek Karakuzu görevden alınarak yerine Fatih Güvendi getirildi.
Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alındı, yerine Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu atandı.
Sağlık Bakanlığı
Açık bulunan başmüfettişlik görevine Ahmet Hikmet Algan getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal görevden alınırken yerine Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir atandı.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Metin Güçlü, Bilgi İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığına Esra Özmen getirildi.
Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Akmanşen, Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Fazilet Durmuş atandı.
İl Milli Eğitim Müdürlükleri
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Muhammed Özdemirci
Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Necmeddin Dinç
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Önder Arpacı
Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Altınöz
Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdulkadir Altay
Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İbrahim Açıkgöz
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gülşen Özer
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı): Genel Müdürlük görevine Cem Erdem atandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı
I. Hukuk Müşaviri Belda Şenel Parlak görevden alındı, yerine Kübra Yüceer getirildi.