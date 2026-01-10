https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/resmi-gazetede-yayimlandi-5-ay-sure-verildi-ruhsatlar-iptal-edilecek-1102634003.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ay süre verildi, ruhsatlar iptal edilecek
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle konaklama tesislerine yangın güvenliği için net takvim getirildi. İtfaiye raporu bulunmayan işletmelere... 10.01.2026, Sputnik Türkiye
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, konaklama tesislerini ilgilendiren yangın güvenliği yükümlülükleri için yeni bir takvim belirlendi.Konaklama tesislerine süre tanındıYeni düzenleme kapsamında, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca eksiklikleri bulunan ve bu eksikliklerin giderilmesi için daha önce 31 Aralık 2025’e kadar süre verilmiş konaklama yerleri yeniden denetime tabi tutulacak.İtfaiye raporu zorunlu olacakYetkili idarelerce yapılacak denetimler sonucunda, işletmelerin yangın yönetmeliğine uygunluğunu gösteren itfaiye raporu ibraz etmesi gerekecek. Bu raporu sunamayan konaklama tesisleri, 31 Mayıs 2026’ya kadar faaliyette bulunamayacak.Faaliyete izin verilmeyecekDüzenleme, verilen sürenin yalnızca yangın güvenliğine ilişkin aykırılıkların giderilmesi amacıyla yapılacak imalat ve tadilatlar için kullanılabileceğini hükme bağlıyor. Bu süre boyunca işletmelerin faaliyet göstermesine izin verilmeyecek.Süre sonunda ruhsat iptaliBelirlenen sürenin sonunda itfaiye raporu ibraz edemeyen iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek. Ruhsatı iptal edilen tesisler tamamen kapatılacak.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, konaklama tesislerini ilgilendiren yangın güvenliği yükümlülükleri için yeni bir takvim belirlendi.
Konaklama tesislerine süre tanındı
Yeni düzenleme kapsamında, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca eksiklikleri bulunan ve bu eksikliklerin giderilmesi için daha önce 31 Aralık 2025’e kadar süre verilmiş konaklama yerleri yeniden denetime tabi tutulacak.
İtfaiye raporu zorunlu olacak
Yetkili idarelerce yapılacak denetimler sonucunda, işletmelerin yangın yönetmeliğine uygunluğunu gösteren itfaiye raporu ibraz etmesi gerekecek. Bu raporu sunamayan konaklama tesisleri, 31 Mayıs 2026’ya kadar faaliyette bulunamayacak.
Faaliyete izin verilmeyecek
Düzenleme, verilen sürenin yalnızca yangın güvenliğine ilişkin aykırılıkların giderilmesi amacıyla yapılacak imalat ve tadilatlar için kullanılabileceğini hükme bağlıyor. Bu süre boyunca işletmelerin faaliyet göstermesine izin verilmeyecek.
Süre sonunda ruhsat iptali
Belirlenen sürenin sonunda itfaiye raporu ibraz edemeyen iş yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek. Ruhsatı iptal edilen tesisler tamamen kapatılacak.