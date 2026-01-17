https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/iranda-internet-kisitlamalari-gevsetiliyor-erisim-3-asamada-acilacak-1102808304.html
İran’da internet kısıtlamaları gevşetiliyor: Erişim '3 aşamada' açılacak
İran’da internet kısıtlamaları gevşetiliyor: Erişim '3 aşamada' açılacak
Sputnik Türkiye
Fars Haber Ajansı, güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran’da son dönemde yaşanan “güvenlik sorunlarının kontrol altına alınması” ve “terör... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-17T10:17+0300
2026-01-17T10:17+0300
2026-01-17T10:17+0300
dünya
i̇ran
fars haber ajansı
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102601000_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_35b799d04511828f5c4709609cd46ae8.jpg
İran’da son günlerde uygulanan internet ve iletişim kısıtlamalarının gevşetilmeye başlandığı bildirildi. Fars Haber Ajansı, güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, “güvenlik sorunlarının kontrol altına alınmasının” ardından erişimin aşamalı olarak normale döndürüleceğini aktardı.Yetkililer: 'Muhalif ağların bağlantıları zayıfladı'Haberde görüşlerine yer verilen yetkililer, internet erişimine getirilen sınırlamalar sayesinde yurt dışındaki muhalif ağların ülke içindeki bağlantılarının büyük ölçüde zayıflatıldığını savundu.Bu durumun, olayların kontrol altına alınmasında ve “terör hücrelerinin eylemlerinin önlenmesinde” önemli rol oynadığı öne sürüldü.3 aşamalı plan: SMS, yerli uygulamalar, uluslararası internetİlgili kurumların, iletişim hizmetlerini “güvenlik koşullarına bağlı” olarak yeniden devreye almak için üç aşamalı bir plan hazırladığı belirtildi.Plana göre:1. aşama: Kısa mesaj (SMS) hizmetleri yeniden aktif edildi.2. aşama: Ulusal internet ağı ve yerli mesajlaşma uygulamalarına tam erişim sağlanacak.3. aşama: Uluslararası internet erişimi yeniden açılacak.Eita ve Bale yeniden erişime açıldıYerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, günlerdir erişim sorunu yaşanan Eita ve Bale gibi yerli mesajlaşma uygulamalarına yeniden erişim sağlandı. Uygulamaların kademeli normalleşme planı kapsamında devreye alındığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/suriye-ordusu-ikinci-asamaya-gecti-deyr-hafir-bolgesine-askerler-girmeye-basladi-ypg-geri-cekiliyor-1102807727.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102601000_83:0:994:683_1920x0_80_0_0_41c154bb69d482ee2f88f8b0d3c39ff8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, fars haber ajansı, haberler
i̇ran, fars haber ajansı, haberler
İran’da internet kısıtlamaları gevşetiliyor: Erişim '3 aşamada' açılacak
Fars Haber Ajansı, güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran’da son dönemde yaşanan “güvenlik sorunlarının kontrol altına alınması” ve “terör örgütlerinin kilit isimlerinin gözaltına alınması” sonrası iletişim kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmaya başlandığını yazdı. Planın 3 aşamalı olacağı belirtildi.
İran’da son günlerde uygulanan internet ve iletişim kısıtlamalarının gevşetilmeye başlandığı bildirildi. Fars Haber Ajansı, güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, “güvenlik sorunlarının kontrol altına alınmasının” ardından erişimin aşamalı olarak normale döndürüleceğini aktardı.
Yetkililer: 'Muhalif ağların bağlantıları zayıfladı'
Haberde görüşlerine yer verilen yetkililer, internet erişimine getirilen sınırlamalar sayesinde yurt dışındaki muhalif ağların ülke içindeki bağlantılarının büyük ölçüde zayıflatıldığını savundu.
Bu durumun, olayların kontrol altına alınmasında ve “terör hücrelerinin eylemlerinin önlenmesinde” önemli rol oynadığı öne sürüldü.
3 aşamalı plan: SMS, yerli uygulamalar, uluslararası internet
İlgili kurumların, iletişim hizmetlerini “güvenlik koşullarına bağlı” olarak yeniden devreye almak için üç aşamalı bir plan hazırladığı belirtildi.
Plana göre:
1. aşama: Kısa mesaj (SMS) hizmetleri yeniden aktif edildi.
2. aşama: Ulusal internet ağı ve yerli mesajlaşma uygulamalarına tam erişim sağlanacak.
3. aşama: Uluslararası internet erişimi yeniden açılacak.
Eita ve Bale yeniden erişime açıldı
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, günlerdir erişim sorunu yaşanan Eita ve Bale gibi yerli mesajlaşma uygulamalarına yeniden erişim sağlandı. Uygulamaların kademeli normalleşme planı kapsamında devreye alındığı ifade edildi.