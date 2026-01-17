https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/iranda-internet-kisitlamalari-gevsetiliyor-erisim-3-asamada-acilacak-1102808304.html

İran'da internet kısıtlamaları gevşetiliyor: Erişim '3 aşamada' açılacak

İran’da internet kısıtlamaları gevşetiliyor: Erişim '3 aşamada' açılacak

17.01.2026

İran’da son günlerde uygulanan internet ve iletişim kısıtlamalarının gevşetilmeye başlandığı bildirildi. Fars Haber Ajansı, güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, “güvenlik sorunlarının kontrol altına alınmasının” ardından erişimin aşamalı olarak normale döndürüleceğini aktardı.Yetkililer: 'Muhalif ağların bağlantıları zayıfladı'Haberde görüşlerine yer verilen yetkililer, internet erişimine getirilen sınırlamalar sayesinde yurt dışındaki muhalif ağların ülke içindeki bağlantılarının büyük ölçüde zayıflatıldığını savundu.Bu durumun, olayların kontrol altına alınmasında ve “terör hücrelerinin eylemlerinin önlenmesinde” önemli rol oynadığı öne sürüldü.3 aşamalı plan: SMS, yerli uygulamalar, uluslararası internetİlgili kurumların, iletişim hizmetlerini “güvenlik koşullarına bağlı” olarak yeniden devreye almak için üç aşamalı bir plan hazırladığı belirtildi.Plana göre:1. aşama: Kısa mesaj (SMS) hizmetleri yeniden aktif edildi.2. aşama: Ulusal internet ağı ve yerli mesajlaşma uygulamalarına tam erişim sağlanacak.3. aşama: Uluslararası internet erişimi yeniden açılacak.Eita ve Bale yeniden erişime açıldıYerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, günlerdir erişim sorunu yaşanan Eita ve Bale gibi yerli mesajlaşma uygulamalarına yeniden erişim sağlandı. Uygulamaların kademeli normalleşme planı kapsamında devreye alındığı ifade edildi.

i̇ran

