Trump Sisi'ye mektup gönderdi: 'Nil Nehri'nin su paylaşımı meselesini çözmek için hazırım'
Trump Sisi'ye mektup gönderdi: 'Nil Nehri'nin su paylaşımı meselesini çözmek için hazırım'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'ye mektup gönderdi. Mektupta, Nil sularının paylaşımı konusunda Mısır ile Etiyopya arasındaki... 17.01.2026
dünya
donald trump
mısır
abd
etiyopya
nil nehri
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'ye bir mektup göndererek, Washington'un Nil sularının paylaşımı konusunda Mısır ve Etiyopya arasındaki arabuluculuğa yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtti.Mektupta şu ifadeler yer aldı:Trump ayrıca, bölgedeki hiçbir ülkenin komşularına zarar verecek şekilde Nil'in kaynaklarını tek taraflı olarak kontrol etmemesi gerektiğini vurguladı.
mısır
abd
etiyopya
donald trump, mısır, abd, etiyopya, nil nehri
donald trump, mısır, abd, etiyopya, nil nehri

Trump Sisi'ye mektup gönderdi: 'Nil Nehri'nin su paylaşımı meselesini çözmek için hazırım'

02:13 17.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein Donald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’ye mektup gönderdi. Mektupta, Nil sularının paylaşımı konusunda Mısır ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlıkta ABD’nin arabuluculuğa yeniden hazır olduğunu bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'ye bir mektup göndererek, Washington'un Nil sularının paylaşımı konusunda Mısır ve Etiyopya arasındaki arabuluculuğa yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtti.
Mektupta şu ifadeler yer aldı:
"Sayın Cumhurbaşkanı Sisi, ... Nil Nehri'nin su paylaşımı meselesini sorumlu bir şekilde ve kesin olarak çözmek için Mısır ve Etiyopya arasındaki ABD arabuluculuğunu yeniden başlatmaya hazırım. Ekibim ve ben Nil Nehri'nin Mısır ve halkı için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu anlıyoruz ve Mısır, Sudan Cumhuriyeti ve Etiyopya'nın su ihtiyaçlarını uzun vadede güvence altına alacak bir sonuca ulaşmanıza yardımcı olmak istiyorum"
Trump ayrıca, bölgedeki hiçbir ülkenin komşularına zarar verecek şekilde Nil'in kaynaklarını tek taraflı olarak kontrol etmemesi gerektiğini vurguladı.
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2026
DÜNYA
ABD’den Latin Amerika üzerindeki uçuşlar için güvenlik uyarısı
00:16
