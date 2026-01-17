https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/trump-sisiye-mektup-gonderdi-nil-nehrinin-su-paylasimi-meselesini-cozmek-icin-hazirim-1102807059.html
Trump Sisi'ye mektup gönderdi: 'Nil Nehri'nin su paylaşımı meselesini çözmek için hazırım'
Trump Sisi'ye mektup gönderdi: 'Nil Nehri'nin su paylaşımı meselesini çözmek için hazırım'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’ye mektup gönderdi. Mektupta, Nil sularının paylaşımı konusunda Mısır ile Etiyopya arasındaki... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-17T02:13+0300
2026-01-17T02:13+0300
2026-01-17T02:13+0300
dünya
donald trump
mısır
abd
etiyopya
nil nehri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102794716_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_8f762419aaf74f545eb81b339ccc0bbe.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'ye bir mektup göndererek, Washington'un Nil sularının paylaşımı konusunda Mısır ve Etiyopya arasındaki arabuluculuğa yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtti.Mektupta şu ifadeler yer aldı:Trump ayrıca, bölgedeki hiçbir ülkenin komşularına zarar verecek şekilde Nil'in kaynaklarını tek taraflı olarak kontrol etmemesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/abdden-latin-amerika-uzerindeki-ucuslar-icin-guvenlik-uyarisi-1102806179.html
mısır
abd
etiyopya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/10/1102794716_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2b8602f1b1e216544944a7f79075227.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, mısır, abd, etiyopya, nil nehri
donald trump, mısır, abd, etiyopya, nil nehri
Trump Sisi'ye mektup gönderdi: 'Nil Nehri'nin su paylaşımı meselesini çözmek için hazırım'
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’ye mektup gönderdi. Mektupta, Nil sularının paylaşımı konusunda Mısır ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlıkta ABD’nin arabuluculuğa yeniden hazır olduğunu bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'ye bir mektup göndererek, Washington'un Nil sularının paylaşımı konusunda Mısır ve Etiyopya arasındaki arabuluculuğa yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtti.
Mektupta şu ifadeler yer aldı:
"Sayın Cumhurbaşkanı Sisi, ... Nil Nehri'nin su paylaşımı meselesini sorumlu bir şekilde ve kesin olarak çözmek için Mısır ve Etiyopya arasındaki ABD arabuluculuğunu yeniden başlatmaya hazırım. Ekibim ve ben Nil Nehri'nin Mısır ve halkı için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu anlıyoruz ve Mısır, Sudan Cumhuriyeti ve Etiyopya'nın su ihtiyaçlarını uzun vadede güvence altına alacak bir sonuca ulaşmanıza yardımcı olmak istiyorum"
Trump ayrıca, bölgedeki hiçbir ülkenin komşularına zarar verecek şekilde Nil'in kaynaklarını tek taraflı olarak kontrol etmemesi gerektiğini vurguladı.