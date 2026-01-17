https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/trump-iranda-yeni-bir-lider-aramanin-zamani-geldi-1102817095.html

Trump: İran'da yeni bir lider aramanın zamanı geldi

ABD Başkanı Trump, İran lideri Ali Hamaney’in ülkesini 'şiddet ve baskıyla yönettiğini' iddia ederek 'İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldiğini' dile... 17.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da mevcut yönetimin sona ermesi gerektiğini savunarak 'yeni bir liderlik' çağrısında bulundu. Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney’in sosyal medya üzerinden paylaştığı ve ABD’yi İran'daki şiddet olaylarından sorumlu tutan mesajlarının kendisine okunmasının ardından konuştu. Politico'ya konuşan Trump, Hamaney’i ülkesinin yönetiminden sorumlu tutarak, "İran'da yeni bir lider aramanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.Trump yaptığı değerlendirmede, İran’daki yönetimin baskı ve şiddete dayandığını savundu. Trump, Hamaney için, “Bir ülkenin lideri olarak suçlu olduğu şey, ülkesinin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır” ifadelerini kullandı.Trump, İran yönetiminin ülkeyi ayakta tutmak için şiddete başvurduğunu ileri sürerek, şu cümleleri kaydetti:ABD Başkanı, liderliğin baskıyla değil saygıyla yürütülmesi gerektiğini savunarak, “Liderlik korku ve ölümle değil, saygıyla ilgilidir” ifadesini kullandı.İran lideri Hamaney ise X hesabından yaptığı paylaşımlarda, ABD Başkanı’nı İran’daki can kayıplarından ve istikrarsızlıktan sorumlu tutmuş, ABD’nin İran halkını yanlış temsil ettiğini vurgulamıştı.

2026

