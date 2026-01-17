Türkiye
Trump: İran'da yeni bir lider aramanın zamanı geldi
Trump: İran'da yeni bir lider aramanın zamanı geldi
17.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump, İran’da mevcut yönetimin sona ermesi gerektiğini savunarak 'yeni bir liderlik' çağrısında bulundu. Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney’in sosyal medya üzerinden paylaştığı ve ABD’yi İran'daki şiddet olaylarından sorumlu tutan mesajlarının kendisine okunmasının ardından konuştu. Politico'ya konuşan Trump, Hamaney’i ülkesinin yönetiminden sorumlu tutarak, "İran'da yeni bir lider aramanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.Trump yaptığı değerlendirmede, İran’daki yönetimin baskı ve şiddete dayandığını savundu. Trump, Hamaney için, “Bir ülkenin lideri olarak suçlu olduğu şey, ülkesinin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır” ifadelerini kullandı.Trump, İran yönetiminin ülkeyi ayakta tutmak için şiddete başvurduğunu ileri sürerek, şu cümleleri kaydetti:ABD Başkanı, liderliğin baskıyla değil saygıyla yürütülmesi gerektiğini savunarak, “Liderlik korku ve ölümle değil, saygıyla ilgilidir” ifadesini kullandı.İran lideri Hamaney ise X hesabından yaptığı paylaşımlarda, ABD Başkanı’nı İran’daki can kayıplarından ve istikrarsızlıktan sorumlu tutmuş, ABD’nin İran halkını yanlış temsil ettiğini vurgulamıştı.
22:14 17.01.2026
ABD Başkanı Trump, İran lideri Ali Hamaney’in ülkesini 'şiddet ve baskıyla yönettiğini' iddia ederek 'İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldiğini' dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’da mevcut yönetimin sona ermesi gerektiğini savunarak 'yeni bir liderlik' çağrısında bulundu. Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney’in sosyal medya üzerinden paylaştığı ve ABD’yi İran'daki şiddet olaylarından sorumlu tutan mesajlarının kendisine okunmasının ardından konuştu.
Politico'ya konuşan Trump, Hamaney’i ülkesinin yönetiminden sorumlu tutarak, "İran'da yeni bir lider aramanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Trump yaptığı değerlendirmede, İran’daki yönetimin baskı ve şiddete dayandığını savundu. Trump, Hamaney için, “Bir ülkenin lideri olarak suçlu olduğu şey, ülkesinin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır” ifadelerini kullandı.
Trump, İran yönetiminin ülkeyi ayakta tutmak için şiddete başvurduğunu ileri sürerek, şu cümleleri kaydetti:

Ülkeyi işlevsel tutmak için, ki bu işlev çok düşük bir seviyede, liderlik, benim Amerika Birleşik Devletleri’ni yönettiğim gibi, ülkeyi düzgün şekilde yönetmeye odaklanmalı, kontrolü elinde tutmak için insanları binlerce kişi halinde öldürmemeli.

ABD Başkanı, liderliğin baskıyla değil saygıyla yürütülmesi gerektiğini savunarak, “Liderlik korku ve ölümle değil, saygıyla ilgilidir” ifadesini kullandı.
İran lideri Hamaney ise X hesabından yaptığı paylaşımlarda, ABD Başkanı’nı İran’daki can kayıplarından ve istikrarsızlıktan sorumlu tutmuş, ABD’nin İran halkını yanlış temsil ettiğini vurgulamıştı.
Ayetullah Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2026
POLİTİKA
Hamaney: Trump'ı kurbanların ve ülkeye verilen zararın sorumlusu olarak görüyoruz
15:27
