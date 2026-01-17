https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/trump-iranda-yeni-bir-lider-aramanin-zamani-geldi-1102817095.html
Trump: İran'da yeni bir lider aramanın zamanı geldi
Trump: İran'da yeni bir lider aramanın zamanı geldi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, İran lideri Ali Hamaney’in ülkesini 'şiddet ve baskıyla yönettiğini' iddia ederek 'İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldiğini' dile... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-17T22:14+0300
2026-01-17T22:14+0300
2026-01-17T22:14+0300
dünya
ortadoğu
donald trump
ayetullah ali hamaney
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102748377_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_66968fa163e3b0494541163d5b8b793f.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, İran’da mevcut yönetimin sona ermesi gerektiğini savunarak 'yeni bir liderlik' çağrısında bulundu. Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney’in sosyal medya üzerinden paylaştığı ve ABD’yi İran'daki şiddet olaylarından sorumlu tutan mesajlarının kendisine okunmasının ardından konuştu. Politico'ya konuşan Trump, Hamaney’i ülkesinin yönetiminden sorumlu tutarak, "İran'da yeni bir lider aramanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.Trump yaptığı değerlendirmede, İran’daki yönetimin baskı ve şiddete dayandığını savundu. Trump, Hamaney için, “Bir ülkenin lideri olarak suçlu olduğu şey, ülkesinin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır” ifadelerini kullandı.Trump, İran yönetiminin ülkeyi ayakta tutmak için şiddete başvurduğunu ileri sürerek, şu cümleleri kaydetti:ABD Başkanı, liderliğin baskıyla değil saygıyla yürütülmesi gerektiğini savunarak, “Liderlik korku ve ölümle değil, saygıyla ilgilidir” ifadesini kullandı.İran lideri Hamaney ise X hesabından yaptığı paylaşımlarda, ABD Başkanı’nı İran’daki can kayıplarından ve istikrarsızlıktan sorumlu tutmuş, ABD’nin İran halkını yanlış temsil ettiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/hamaney-trumpi-kurbanlarin-ve-ulkeye-verilen-zararin-sorumlusu-olarak-goruyoruz-1102809913.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0f/1102748377_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_718dece5af68606f85da7ec360afc0b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, donald trump, ayetullah ali hamaney, i̇ran
ortadoğu, donald trump, ayetullah ali hamaney, i̇ran
Trump: İran'da yeni bir lider aramanın zamanı geldi
ABD Başkanı Trump, İran lideri Ali Hamaney’in ülkesini 'şiddet ve baskıyla yönettiğini' iddia ederek 'İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldiğini' dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’da mevcut yönetimin sona ermesi gerektiğini savunarak 'yeni bir liderlik' çağrısında bulundu. Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney’in sosyal medya üzerinden paylaştığı ve ABD’yi İran'daki şiddet olaylarından sorumlu tutan mesajlarının kendisine okunmasının ardından konuştu.
Politico'ya konuşan Trump, Hamaney’i ülkesinin yönetiminden sorumlu tutarak, "İran'da yeni bir lider aramanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Trump yaptığı değerlendirmede, İran’daki yönetimin baskı ve şiddete dayandığını savundu. Trump, Hamaney için, “Bir ülkenin lideri olarak suçlu olduğu şey, ülkesinin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır” ifadelerini kullandı.
Trump, İran yönetiminin ülkeyi ayakta tutmak için şiddete başvurduğunu ileri sürerek, şu cümleleri kaydetti:
Ülkeyi işlevsel tutmak için, ki bu işlev çok düşük bir seviyede, liderlik, benim Amerika Birleşik Devletleri’ni yönettiğim gibi, ülkeyi düzgün şekilde yönetmeye odaklanmalı, kontrolü elinde tutmak için insanları binlerce kişi halinde öldürmemeli.
ABD Başkanı, liderliğin baskıyla değil saygıyla yürütülmesi gerektiğini savunarak, “Liderlik korku ve ölümle değil, saygıyla ilgilidir” ifadesini kullandı.
İran lideri Hamaney ise X hesabından yaptığı paylaşımlarda, ABD Başkanı’nı İran’daki can kayıplarından ve istikrarsızlıktan sorumlu tutmuş, ABD’nin İran halkını yanlış temsil ettiğini vurgulamıştı.