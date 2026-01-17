Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/hamaney-trumpi-kurbanlarin-ve-ulkeye-verilen-zararin-sorumlusu-olarak-goruyoruz-1102809913.html
Hamaney: Trump'ı kurbanların ve ülkeye verilen zararın sorumlusu olarak görüyoruz
Hamaney: Trump'ı kurbanların ve ülkeye verilen zararın sorumlusu olarak görüyoruz
Sputnik Türkiye
İran İslam Cumhuriyeti’nin dini lideri Hamaney yaptığı açıklamada, ülkedeki protestolar sebebiyle yaşanan insan kayıpları, maddi zarar ve muhtelif iftiralardan... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-17T15:27+0300
2026-01-17T15:27+0300
poli̇ti̇ka
i̇ran
telegram
abd
donald trump
ayetullah ali hamaney
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102612681_0:90:1987:1208_1920x0_80_0_0_f2c852c4a52cda75742630d1970b070b.jpg
İran dini lideri Ali Hamaney'in resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı'nı, İran halkına verilen can kayıpları, yıkımlar ve iftiradan sorumlu tutuyoruz” cümlesi yer aldı.Hamaney yaptığı açıklamada, İran’ın savaşa sürüklenmeyeceğini ancak gerek ülke içinde gerekse ülke dışında olaylardan sorumlu olanların cezalandırılmasından vazgeçmeyeceğini söyledi.Hamaney açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/witkoff-abdnin-iran-gerilimini-diplomasiyle-cozmeyi-tercih-ettigini-soyleyerek-4-konu-siraladi-1102793235.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102612681_129:0:1858:1297_1920x0_80_0_0_d45a1004e691ea726bbba1309eec4e20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, telegram, abd, donald trump, ayetullah ali hamaney
i̇ran, telegram, abd, donald trump, ayetullah ali hamaney

Hamaney: Trump'ı kurbanların ve ülkeye verilen zararın sorumlusu olarak görüyoruz

15:27 17.01.2026
© İran Lideri Basın Ofisi/HandoutAyetullah Ali Hamaney
Ayetullah Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2026
© İran Lideri Basın Ofisi/Handout
Abone ol
İran İslam Cumhuriyeti’nin dini lideri Hamaney yaptığı açıklamada, ülkedeki protestolar sebebiyle yaşanan insan kayıpları, maddi zarar ve muhtelif iftiralardan ötürü ABD Başkanı Trump'ın sorumlu olduğunu vurguladı.
İran dini lideri Ali Hamaney'in resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı'nı, İran halkına verilen can kayıpları, yıkımlar ve iftiradan sorumlu tutuyoruz” cümlesi yer aldı.
Hamaney yaptığı açıklamada, İran’ın savaşa sürüklenmeyeceğini ancak gerek ülke içinde gerekse ülke dışında olaylardan sorumlu olanların cezalandırılmasından vazgeçmeyeceğini söyledi.
Hamaney açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Ülkeyi savaşa sürüklemiyoruz ancak ülke içindeki suçluları rahat bırakmayacağız. İçerdeki suçlulardan daha kötüsü uluslararası suçlulardır. Onları da rahat bırakmayacağız.
Steve Witkoff İsrail-Amerikan Konseyi'nin Hollywood'daki konferansında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
DÜNYA
Witkoff, ABD’nin İran gerilimini 'diplomasiyle çözmeyi tercih ettiğini' söyleyerek 4 konu sıraladı
Dün, 12:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала