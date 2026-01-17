https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/hamaney-trumpi-kurbanlarin-ve-ulkeye-verilen-zararin-sorumlusu-olarak-goruyoruz-1102809913.html
Hamaney: Trump'ı kurbanların ve ülkeye verilen zararın sorumlusu olarak görüyoruz
Hamaney: Trump'ı kurbanların ve ülkeye verilen zararın sorumlusu olarak görüyoruz
Sputnik Türkiye
İran İslam Cumhuriyeti’nin dini lideri Hamaney yaptığı açıklamada, ülkedeki protestolar sebebiyle yaşanan insan kayıpları, maddi zarar ve muhtelif iftiralardan... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-17T15:27+0300
2026-01-17T15:27+0300
2026-01-17T15:27+0300
poli̇ti̇ka
i̇ran
telegram
abd
donald trump
ayetullah ali hamaney
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102612681_0:90:1987:1208_1920x0_80_0_0_f2c852c4a52cda75742630d1970b070b.jpg
İran dini lideri Ali Hamaney'in resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı'nı, İran halkına verilen can kayıpları, yıkımlar ve iftiradan sorumlu tutuyoruz” cümlesi yer aldı.Hamaney yaptığı açıklamada, İran’ın savaşa sürüklenmeyeceğini ancak gerek ülke içinde gerekse ülke dışında olaylardan sorumlu olanların cezalandırılmasından vazgeçmeyeceğini söyledi.Hamaney açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/witkoff-abdnin-iran-gerilimini-diplomasiyle-cozmeyi-tercih-ettigini-soyleyerek-4-konu-siraladi-1102793235.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102612681_129:0:1858:1297_1920x0_80_0_0_d45a1004e691ea726bbba1309eec4e20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, telegram, abd, donald trump, ayetullah ali hamaney
i̇ran, telegram, abd, donald trump, ayetullah ali hamaney
Hamaney: Trump'ı kurbanların ve ülkeye verilen zararın sorumlusu olarak görüyoruz
İran İslam Cumhuriyeti’nin dini lideri Hamaney yaptığı açıklamada, ülkedeki protestolar sebebiyle yaşanan insan kayıpları, maddi zarar ve muhtelif iftiralardan ötürü ABD Başkanı Trump'ın sorumlu olduğunu vurguladı.
İran dini lideri Ali Hamaney'in resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı'nı, İran halkına verilen can kayıpları, yıkımlar ve iftiradan sorumlu tutuyoruz” cümlesi yer aldı.
Hamaney yaptığı açıklamada, İran’ın savaşa sürüklenmeyeceğini ancak gerek ülke içinde gerekse ülke dışında olaylardan sorumlu olanların cezalandırılmasından vazgeçmeyeceğini söyledi.
Hamaney açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Ülkeyi savaşa sürüklemiyoruz ancak ülke içindeki suçluları rahat bırakmayacağız. İçerdeki suçlulardan daha kötüsü uluslararası suçlulardır. Onları da rahat bırakmayacağız.