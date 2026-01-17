https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/hamaney-trumpi-kurbanlarin-ve-ulkeye-verilen-zararin-sorumlusu-olarak-goruyoruz-1102809913.html

Hamaney: Trump'ı kurbanların ve ülkeye verilen zararın sorumlusu olarak görüyoruz

İran İslam Cumhuriyeti’nin dini lideri Hamaney yaptığı açıklamada, ülkedeki protestolar sebebiyle yaşanan insan kayıpları, maddi zarar ve muhtelif iftiralardan... 17.01.2026, Sputnik Türkiye

İran dini lideri Ali Hamaney'in resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı'nı, İran halkına verilen can kayıpları, yıkımlar ve iftiradan sorumlu tutuyoruz” cümlesi yer aldı.Hamaney yaptığı açıklamada, İran’ın savaşa sürüklenmeyeceğini ancak gerek ülke içinde gerekse ülke dışında olaylardan sorumlu olanların cezalandırılmasından vazgeçmeyeceğini söyledi.Hamaney açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

