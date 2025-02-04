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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/abd-egitim-bakanligini-kaldirabilir-1093323251.html
ABD, Eğitim Bakanlığı'nı kaldırabilir
ABD, Eğitim Bakanlığı'nı kaldırabilir
Sputnik Türkiye
ABD'de Eğitim Bakanlığı'nın tasfiye edilebileceği konuşuluyor. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberinde bakanlığın bazı... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
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eğitim bakanlığı
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ABD merkezli Wall Street Journal'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, federal kurumları küçültme çabalarının bir parçası olarak Eğitim Bakanlığı'nı tasfiye etme olasılığını değerlendiriyor.Habere göre yönetim, bakanlığın bazı işlevlerini başka kurumlara devretmeyi veya tamamen ortadan kaldırmayı planlayan bir kararname çıkarmayı düşünüyor. Ayrıca belgede, Eğitim Bakanlığı'nın tasfiyesine ilişkin bir yasa tasarısının hazırlanması da öngörülüyor. Daha önce Trump'ın yakın çevresini temsil eden girişimci Elon Musk, devlet aygıtını küçültme çabalarını desteklemiş ve Bakanlığın faaliyetlerine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/trump-oval-ofiste-konustu-elon-musk-onayim-olmadan-karar-veremez-1093319582.html
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donald trump, elon musk, eğitim bakanlığı, wall street journal, abd
donald trump, elon musk, eğitim bakanlığı, wall street journal, abd

ABD, Eğitim Bakanlığı'nı kaldırabilir

03:17 04.02.2025
© AP Photo / Wayne PartlowThis U.S. Department of Education website page is seen on Jan. 24, 2025 in Washington.
This U.S. Department of Education website page is seen on Jan. 24, 2025 in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Wayne Partlow
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ABD'de Eğitim Bakanlığı'nın tasfiye edilebileceği konuşuluyor. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberinde bakanlığın bazı işlevlerini başka kurumlara devretmeyi veya tamamen ortadan kaldırmayı planlandığı yer aldı.
ABD merkezli Wall Street Journal'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, federal kurumları küçültme çabalarının bir parçası olarak Eğitim Bakanlığı'nı tasfiye etme olasılığını değerlendiriyor.
Habere göre yönetim, bakanlığın bazı işlevlerini başka kurumlara devretmeyi veya tamamen ortadan kaldırmayı planlayan bir kararname çıkarmayı düşünüyor. Ayrıca belgede, Eğitim Bakanlığı'nın tasfiyesine ilişkin bir yasa tasarısının hazırlanması da öngörülüyor.
Daha önce Trump'ın yakın çevresini temsil eden girişimci Elon Musk, devlet aygıtını küçültme çabalarını desteklemiş ve Bakanlığın faaliyetlerine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
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Trump Oval Ofis'te konuştu: 'Elon Musk onayım olmadan karar veremez'
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