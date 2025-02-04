https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/abd-egitim-bakanligini-kaldirabilir-1093323251.html

ABD, Eğitim Bakanlığı'nı kaldırabilir

ABD, Eğitim Bakanlığı'nı kaldırabilir

Sputnik Türkiye

ABD'de Eğitim Bakanlığı'nın tasfiye edilebileceği konuşuluyor. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberinde bakanlığın bazı... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T03:17+0300

2025-02-04T03:17+0300

2025-02-04T03:17+0300

dünya

donald trump

elon musk

eğitim bakanlığı

wall street journal

abd

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ABD merkezli Wall Street Journal'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, federal kurumları küçültme çabalarının bir parçası olarak Eğitim Bakanlığı'nı tasfiye etme olasılığını değerlendiriyor.Habere göre yönetim, bakanlığın bazı işlevlerini başka kurumlara devretmeyi veya tamamen ortadan kaldırmayı planlayan bir kararname çıkarmayı düşünüyor. Ayrıca belgede, Eğitim Bakanlığı'nın tasfiyesine ilişkin bir yasa tasarısının hazırlanması da öngörülüyor. Daha önce Trump'ın yakın çevresini temsil eden girişimci Elon Musk, devlet aygıtını küçültme çabalarını desteklemiş ve Bakanlığın faaliyetlerine yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/trump-oval-ofiste-konustu-elon-musk-onayim-olmadan-karar-veremez-1093319582.html

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donald trump, elon musk, eğitim bakanlığı, wall street journal, abd