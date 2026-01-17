https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/rusyada-devlet-yetkililerine-yonelik-teror-eylemleri-onlendi-1102809612.html
Rusya’da devlet yetkililerine yönelik terör eylemleri önlendi
Sputnik Türkiye
2026-01-17T13:34+0300
2026-01-17T13:34+0300
2026-01-17T13:35+0300
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Habarovks Bölgesi ve Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti’nde düzenlenen operasyonlar sonucu, terör saldırıları önlendi.Açıklamada, “Federal Güvenlik Servisi, Soruşturma Komitesi ile birlikte, Habarovsk Bölgesi'ndeki devlet kurumlarının temsilcilerine ve Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nde kolluk kuvvetleri mensuplarına yönelik terör saldırılarının hazırlanmasını engelledi” ifadesi kullanıldı.Gözaltına alınanlar arasında, Habarovsk Bölgesi'ndeki bir idari binayı ateşe vermeyi planlayan 1995 doğumlu bir Orta Asyalı erkek ve 2009 doğumlu Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti sakini genç bir adam bulunuyor.Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti sakini 16 yaşındaki genç adamın, geçen yılın Ekim ayında, terör örgütü liderlerine hitaben bir video mesajı kaydetti ve örgüte katıldı. Genç, küratörün talimatları doğrultusunda, Nalçik'te polis memurlarına patlayıcı ve silah kullanarak bir saldırı planlıyordu.Failler talimatları Telegram dahil internet üzerinden alıyordu. Ele geçirilen cihazlarda militanlarla yapılan yazışmalar, suçların nasıl işleneceğine dair talimatlar ve hedef gösterilen kişilerin fotoğrafları tespit edildi.Terör örgütüne üye olma ve bir grup kişinin terör saldırısı hazırlığı yapması suçlarından ceza davası açıldı.
13:34 17.01.2026 (güncellendi: 13:35 17.01.2026)
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Habarovks Bölgesi ve Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti’nde düzenlenen operasyonlar sonucu, terör saldırıları önlendi.
Açıklamada, “Federal Güvenlik Servisi, Soruşturma Komitesi ile birlikte, Habarovsk Bölgesi'ndeki devlet kurumlarının temsilcilerine ve Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nde kolluk kuvvetleri mensuplarına yönelik terör saldırılarının hazırlanmasını engelledi” ifadesi kullanıldı.
Gözaltına alınanlar arasında, Habarovsk Bölgesi'ndeki bir idari binayı ateşe vermeyi planlayan 1995 doğumlu bir Orta Asyalı erkek ve 2009 doğumlu Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti sakini genç bir adam bulunuyor.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti sakini 16 yaşındaki genç adamın, geçen yılın Ekim ayında, terör örgütü liderlerine hitaben bir video mesajı kaydetti ve örgüte katıldı. Genç, küratörün talimatları doğrultusunda, Nalçik'te polis memurlarına patlayıcı ve silah kullanarak bir saldırı planlıyordu.
Failler talimatları Telegram dahil internet üzerinden alıyordu. Ele geçirilen cihazlarda militanlarla yapılan yazışmalar, suçların nasıl işleneceğine dair talimatlar ve hedef gösterilen kişilerin fotoğrafları tespit edildi.
Terör örgütüne üye olma ve bir grup kişinin terör saldırısı hazırlığı yapması suçlarından ceza davası açıldı.