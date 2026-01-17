Rusya Savunma Bakanlığı: İki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/rusya-savunma-bakanligi-iki-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1102809473.html
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Zaporojye Bölgesi'nde iki yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdikleri belirtildi.
2026-01-17T13:04+0300
2026-01-17T13:04+0300
2026-01-17T13:15+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri, kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Privolye köyünü düşman güçlerden temizledi. ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu'na bağlı birlikler de düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye Bölgesi'ndeki Priluki yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus ordusu son 24 saat içinde toplam 1.305 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, mühimmat depolarını, uzun menzilli İHA montaj ve depolama tesisleri ile uçurulduğu üsleri, ayrıca 167 farkı noktadaki Ukrayna silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 2 adet Neptun güdümlü uzun menzilli füzesini ve 214 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.
13:04 17.01.2026 (güncellendi: 13:15 17.01.2026)
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Zaporojye Bölgesi'nde iki yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdikleri belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri, kararlı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Privolye köyünü düşman güçlerden temizledi. ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu'na bağlı birlikler de düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Zaporojye Bölgesi'ndeki Priluki yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Rus ordusu son 24 saat içinde toplam 1.305 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 16 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesislerini, mühimmat depolarını, uzun menzilli İHA montaj ve depolama tesisleri ile uçurulduğu üsleri, ayrıca 167 farkı noktadaki Ukrayna silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri de Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 2 adet Neptun güdümlü uzun menzilli füzesini ve 214 uçak tipi İHA’sını düşürerek önledi.