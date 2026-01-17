https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/eski-cia-analisti-rusyanin-kapasitesini-degerlendirdi-pes-etmeliyiz-1102809323.html

Eski CIA analisti Rusya’nın kapasitesini değerlendirdi: ‘Pes etmeliyiz’

Eski CIA analisti Rusya’nın kapasitesini değerlendirdi: ‘Pes etmeliyiz’

Sputnik Türkiye

Eski CIA analisti McGovern, Rusya’nın konvansiyonel ve stratejik silahlarda üstünlüğe sahip olduğunu belirtti. 17.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-17T11:38+0300

2026-01-17T11:38+0300

2026-01-17T11:42+0300

dünya

abd

ray mcgovern

rusya

oreşnik

poseidon

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100519698_0:98:700:491_1920x0_80_0_0_13a17ff142140257cb4b683e7e8b7a10.png

Eski CIA analisti Ray McGovern, sosyal medya açıklamasında, Rusya’nın yeni silah türlerini değerlendirerek Batı’ya pes etme çağrısında bulundu.McGovern, “Biliyorsunuz, mesele sadece Oreşnik değil. Poseidon ve diğer birçok füze sistemi de var. Hayatımda, hatta meslek hayatımda ilk defa Rusya, Batı'ya karşı sadece konvansiyonel değil, stratejik silahlarda da üstünlük sağlamış durumda. Ortadan kalkmayacak bir caydırıcı güçleri var” şeklinde konuştu.Güç dengesini bildikleri halde Rusya'yı kışkırtmaya ve tahrik etmeye devam eden Batı hükümetlerinin davranışlarını sert dille eleştiren uzman, şunu dedi:McGovern, “Oysa ben Rus ekonomisinin çökmekte olduğunu sanıyordum” diye ekledi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Poseidon' denizaltı insansız aracı ile 'Burevestnik' seyir füzesi geliştirme ekiplerini ödüllendirmiş ve 'Oreşnik' füze sisteminin seri üretiminin başladığını duyurmuştu.Putin, yeni silah sistemlerinin geliştirilmesinin tarihsel önem taşıdığını, ülkenin güvenliği ve stratejik denge açısından on yıllar boyunca kritik olacağını vurgulamıştı. Bununla birlikte, Rusya’nın kimseye tehdit oluşturmadığının da altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/ermenistanda-mahkeme-is-insani-karapetyanin-tutuklulugunu-ev-hapsine-donusturdu-1102809181.html

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ray mcgovern, rusya, oreşnik , poseidon, batı