Eski CIA analisti Rusya’nın kapasitesini değerlendirdi: ‘Pes etmeliyiz’
Eski CIA analisti Rusya’nın kapasitesini değerlendirdi: ‘Pes etmeliyiz’
Sputnik Türkiye
17.01.2026
Eski CIA analisti Ray McGovern, sosyal medya açıklamasında, Rusya’nın yeni silah türlerini değerlendirerek Batı’ya pes etme çağrısında bulundu.McGovern, “Biliyorsunuz, mesele sadece Oreşnik değil. Poseidon ve diğer birçok füze sistemi de var. Hayatımda, hatta meslek hayatımda ilk defa Rusya, Batı'ya karşı sadece konvansiyonel değil, stratejik silahlarda da üstünlük sağlamış durumda. Ortadan kalkmayacak bir caydırıcı güçleri var” şeklinde konuştu.Güç dengesini bildikleri halde Rusya'yı kışkırtmaya ve tahrik etmeye devam eden Batı hükümetlerinin davranışlarını sert dille eleştiren uzman, şunu dedi:McGovern, “Oysa ben Rus ekonomisinin çökmekte olduğunu sanıyordum” diye ekledi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Poseidon' denizaltı insansız aracı ile 'Burevestnik' seyir füzesi geliştirme ekiplerini ödüllendirmiş ve 'Oreşnik' füze sisteminin seri üretiminin başladığını duyurmuştu.Putin, yeni silah sistemlerinin geliştirilmesinin tarihsel önem taşıdığını, ülkenin güvenliği ve stratejik denge açısından on yıllar boyunca kritik olacağını vurgulamıştı. Bununla birlikte, Rusya’nın kimseye tehdit oluşturmadığının da altını çizmişti.
11:38 17.01.2026 (güncellendi: 11:42 17.01.2026)
Eski CIA analisti Ray McGovern, sosyal medya açıklamasında, Rusya’nın yeni silah türlerini değerlendirerek Batı’ya pes etme çağrısında bulundu.
McGovern, “Biliyorsunuz, mesele sadece Oreşnik değil. Poseidon ve diğer birçok füze sistemi de var. Hayatımda, hatta meslek hayatımda ilk defa Rusya, Batı'ya karşı sadece konvansiyonel değil, stratejik silahlarda da üstünlük sağlamış durumda. Ortadan kalkmayacak bir caydırıcı güçleri var” şeklinde konuştu.
Güç dengesini bildikleri halde Rusya'yı kışkırtmaya ve tahrik etmeye devam eden Batı hükümetlerinin davranışlarını sert dille eleştiren uzman, şunu dedi:
Neden hiçbir istihbarat teşkilatı, silahlı kuvvetler içindeki gizli servisler bunu kabul edip, ‘Pes etmeliyiz. Rusları, hele ki Ruslar ve Çinlileri yenemeyiz’ demiyor? İnsanlar neden Rusların daha önce hiç sahip olmadıkları bir avantaja sahip olduklarını ve ayıyı kışkırtmayı bırakmamız gerektiğini bilmiyorlar?
McGovern, “Oysa ben Rus ekonomisinin çökmekte olduğunu sanıyordum” diye ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 10 Ocak açıklamasında, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna yapılan saldırıya karşılık olarak Ukrayna'daki kritik öneme sahip hedeflere karşı Oreşnik hipersonik füzeleriyle büyük bir saldırı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının, Lvov Devlet Uçak Onarım Fabrikası'nı devre dışı bıraktığı açıklanmıştı. Oreşnik füzesi, fabrikanın atölyelerine, İHA depolarına ve havaalanı altyapısına hasar vermişti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Poseidon' denizaltı insansız aracı ile 'Burevestnik' seyir füzesi geliştirme ekiplerini ödüllendirmiş ve 'Oreşnik' füze sisteminin seri üretiminin başladığını duyurmuştu.
Putin, yeni silah sistemlerinin
geliştirilmesinin tarihsel önem taşıdığını, ülkenin güvenliği
ve stratejik denge açısından on yıllar boyunca kritik olacağını
vurgulamıştı. Bununla birlikte, Rusya’nın kimseye tehdit oluşturmadığının da altını çizmişti.