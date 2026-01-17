https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/rdif-baskani-dmitriyev-kuzey-bolgeleri-yasam-icin-en-elverisli-alanlar-haline-gelebilir-1102806446.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: Kuzey bölgeleri yaşam için en elverişli alanlar haline gelebilir
RDIF Başkanı Dmitriyev: Kuzey bölgeleri yaşam için en elverişli alanlar haline gelebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, küresel ısınmanın hızlanmasıyla birlikte kuzey bölgelerinin gelecekte ‘en yaşanabilir’ alanlar... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-17T01:18+0300
2026-01-17T01:18+0300
2026-01-17T01:18+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
grönland
arktik
i̇klim değişikliği
danimarka krallığı
donald trump
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102699068_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_7e2b17b47768e7b72cb1178487a6b282.jpg
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, iklim değişikliği bağlamında kuzey enlemlerdeki bölgelerin önemine dikkat çekerek, Grönland’ın bu süreçte küresel iklim dengesi açısından ‘kilit bir bölge’ olduğunu vurguladı.Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtiyor. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/fransiz-uzman-gronlanda-asker-gonderilmesi-abdye-verilen-siyasi-bir-mesaj-1102804592.html
grönland
arktik
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102699068_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64b7dc495b73a9f196f0696a235cd8fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), grönland, arktik, i̇klim değişikliği, danimarka krallığı, donald trump, abd
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), grönland, arktik, i̇klim değişikliği, danimarka krallığı, donald trump, abd
RDIF Başkanı Dmitriyev: Kuzey bölgeleri yaşam için en elverişli alanlar haline gelebilir
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, küresel ısınmanın hızlanmasıyla birlikte kuzey bölgelerinin gelecekte ‘en yaşanabilir’ alanlar haline gelebileceğini belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, iklim değişikliği bağlamında kuzey enlemlerdeki bölgelerin önemine dikkat çekerek, Grönland’ın bu süreçte küresel iklim dengesi açısından ‘kilit bir bölge’ olduğunu vurguladı.
Bir sır: Grönland iklim açısından bir kaldıraç noktasıdır. Arktik buzları eridikçe ısınma hızlanıyor ve donmuş topraklar (permafrost) biriktirdiği karbonu serbest bırakıyor. Bu da küresel sıcaklık artışını tetikleyen zincirleme geri besleme süreçlerini devreye sokuyor. Dünya ısındıkça kuzey bölgeler, yaşam için en elverişli alanlar haline gelebilir.
Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtiyor. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurguluyor.