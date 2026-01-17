https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/rdif-baskani-dmitriyev-kuzey-bolgeleri-yasam-icin-en-elverisli-alanlar-haline-gelebilir-1102806446.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Kuzey bölgeleri yaşam için en elverişli alanlar haline gelebilir

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, küresel ısınmanın hızlanmasıyla birlikte kuzey bölgelerinin gelecekte ‘en yaşanabilir’ alanlar... 17.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, iklim değişikliği bağlamında kuzey enlemlerdeki bölgelerin önemine dikkat çekerek, Grönland’ın bu süreçte küresel iklim dengesi açısından ‘kilit bir bölge’ olduğunu vurguladı.Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini belirtiyor. Danimarka ve Grönland yönetimleri ise Washington’u adayı ele geçirme girişimlerine karşı uyararak, toprak bütünlüklerinin korunması konusunda saygı beklediklerini vurguluyor.

