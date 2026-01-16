https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/fransiz-uzman-gronlanda-asker-gonderilmesi-abdye-verilen-siyasi-bir-mesaj-1102804592.html

Fransız Uzman: Grönland'a asker gönderilmesi ABD'ye verilen 'siyasi bir mesaj'

Fransız analist Pierre-Antoine Plaquevent, Fransa'nın Grönland'a asker göndermesinin sahadaki askeri dengelerden çok, ABD'ye yönelik 'siyasi bir mesaj'... 16.01.2026

Fransız analist ve Strategika düşünce kuruluşunun direktörü Pierre-Antoine Plaquevent, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Fransa’nın Grönland’a asker göndermesini sahada etkisi sınırlı, Washington’a yönelik sembolik bir mesaj olarak nitelendirdi. Plaquevent, artan küresel gerilimle birlikte Grönland’ın kıtalararası balistik füzelerin tespiti açısından daha da stratejik hale geldiğini, ancak Avrupa’nın genel jeopolitik rolünün belirgin biçimde gerilediğini vurguladı.Uzman, ABD’nin Grönland’ı tamamen kendi topraklarına entegre etme fikrinin yeni olmadığını, küresel gerilimin tırmandığı her dönemde bu konunun yeniden gündeme geldiğini vurguladı.Bununla birlikte Plaquevent, Avrupa ve ABD güçlerinin sahada doğrudan karşı karşıya geldiği bir çatışma senaryosunu “pek olası görmediğini” belirtti. Grönland’ın çok geniş bir coğrafya olduğuna işaret eden analist, “Birkaç düzine askerle işgal edilip kontrol altında tutulabilecek bir yer değil” dedi.Plaquevent, Fransa’nın tutumunda gördüğü 'jeopolitik paradoksa' da dikkat çekti:Analiste göre bu çelişki, daha derindeki bir gerçeğin sonucu: Avrupa’nın küresel jeopolitik rolü, önceki dönemlere kıyasla açık biçimde geriliyor.

