https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/fransiz-uzman-gronlanda-asker-gonderilmesi-abdye-verilen-siyasi-bir-mesaj-1102804592.html
Fransız Uzman: Grönland’a asker gönderilmesi ABD’ye verilen ‘siyasi bir mesaj’
Fransız Uzman: Grönland’a asker gönderilmesi ABD’ye verilen ‘siyasi bir mesaj’
Sputnik Türkiye
Fransız analist Pierre-Antoine Plaquevent, Fransa’nın Grönland’a asker göndermesinin sahadaki askeri dengelerden çok, ABD’ye yönelik ‘siyasi bir mesaj’... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-16T21:15+0300
2026-01-16T21:15+0300
2026-01-16T21:15+0300
dünya
abd
fransa
grönland
donald trump
paris
afrika
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087970265_1:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_ce5e0e98c9ed9440d9f398667c2fc226.jpg
Fransız analist ve Strategika düşünce kuruluşunun direktörü Pierre-Antoine Plaquevent, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Fransa’nın Grönland’a asker göndermesini sahada etkisi sınırlı, Washington’a yönelik sembolik bir mesaj olarak nitelendirdi. Plaquevent, artan küresel gerilimle birlikte Grönland’ın kıtalararası balistik füzelerin tespiti açısından daha da stratejik hale geldiğini, ancak Avrupa’nın genel jeopolitik rolünün belirgin biçimde gerilediğini vurguladı.Uzman, ABD’nin Grönland’ı tamamen kendi topraklarına entegre etme fikrinin yeni olmadığını, küresel gerilimin tırmandığı her dönemde bu konunun yeniden gündeme geldiğini vurguladı.Bununla birlikte Plaquevent, Avrupa ve ABD güçlerinin sahada doğrudan karşı karşıya geldiği bir çatışma senaryosunu “pek olası görmediğini” belirtti. Grönland’ın çok geniş bir coğrafya olduğuna işaret eden analist, “Birkaç düzine askerle işgal edilip kontrol altında tutulabilecek bir yer değil” dedi.Plaquevent, Fransa’nın tutumunda gördüğü 'jeopolitik paradoksa' da dikkat çekti:Analiste göre bu çelişki, daha derindeki bir gerçeğin sonucu: Avrupa’nın küresel jeopolitik rolü, önceki dönemlere kıyasla açık biçimde geriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/japon-uzman-abd-belirledigi-hedeflere-ulasmakta-giderek-daha-fazla-zorlaniyor-1102804033.html
fransa
grönland
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087970265_376:0:2625:1687_1920x0_80_0_0_91849c5b0c4aa0e4665b8778b620b5d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, fransa, grönland, donald trump, paris, afrika, avrupa
abd, fransa, grönland, donald trump, paris, afrika, avrupa
Fransız Uzman: Grönland’a asker gönderilmesi ABD’ye verilen ‘siyasi bir mesaj’
Fransız analist Pierre-Antoine Plaquevent, Fransa’nın Grönland’a asker göndermesinin sahadaki askeri dengelerden çok, ABD’ye yönelik ‘siyasi bir mesaj’ niteliği taşıdığını belirtti.
Fransız analist ve Strategika düşünce kuruluşunun direktörü Pierre-Antoine Plaquevent, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Fransa’nın Grönland’a asker göndermesini sahada etkisi sınırlı, Washington’a yönelik sembolik bir mesaj olarak nitelendirdi. Plaquevent, artan küresel gerilimle birlikte Grönland’ın kıtalararası balistik füzelerin tespiti açısından daha da stratejik hale geldiğini, ancak Avrupa’nın genel jeopolitik rolünün belirgin biçimde gerilediğini vurguladı.
Grönland her zaman stratejik bir bölgeydi, ancak bugün özellikle kıtalararası balistik füzelerin tespiti ve önlenmesi bağlamında daha da kritik hale geliyor.
Uzman, ABD’nin Grönland’ı tamamen kendi topraklarına entegre etme fikrinin yeni olmadığını, küresel gerilimin tırmandığı her dönemde bu konunun yeniden gündeme geldiğini vurguladı.
Bununla birlikte Plaquevent, Avrupa ve ABD güçlerinin sahada doğrudan karşı karşıya geldiği bir çatışma senaryosunu “pek olası görmediğini” belirtti. Grönland’ın çok geniş bir coğrafya olduğuna işaret eden analist, “Birkaç düzine askerle işgal edilip kontrol altında tutulabilecek bir yer değil” dedi.
Plaquevent, Fransa’nın tutumunda gördüğü 'jeopolitik paradoksa' da dikkat çekti:
Paris bir yandan zaten görece sınırlı olan Grönland egemenliğini korumaktan söz ediyor, diğer yandan Fransa Afrika’nın başka bölgelerinde ve diğer denizaşırı topraklarda fiilen müdahil durumda.
Analiste göre bu çelişki, daha derindeki bir gerçeğin sonucu: Avrupa’nın küresel jeopolitik rolü, önceki dönemlere kıyasla açık biçimde geriliyor.