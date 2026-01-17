https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/piyasa-fiyati-64-dolar-abd-venezuela-petrolunu-45-dolardan-satmaya-hazirlaniyor-1102807604.html

Piyasa fiyatı 64 dolar: ABD, Venezuela petrolünü 45 dolardan satmaya hazırlanıyor

Piyasa fiyatı 64 dolar: ABD, Venezuela petrolünü 45 dolardan satmaya hazırlanıyor

ABD Enerji Bakanı Wright, Venezuela petrolünü varil başına 45 dolardan satışa çıkarmaya hazır olduklarını belirtti. 17.01.2026

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın devrettiği petrolün piyasa fiyatından satılacağını vaat ederken ABD Enerji Bakanı Chris Wright, piyasa fiyatı 64 dolar olan bu petrolü 45 dolardan satmaya hazır olduklarını duyurdu.Batı medyasının aktardığına göre Wright, “Bugün bu petrolü satabiliriz… Onlar petrol için 45 dolar alacaklar” şeklinde konuştu.ABD’li bakan, Venezuela petrolünün satışından elde edilen paranın Katar’daki ABD hesaplarına yattığını söyledi.Daha önce Donald Trump, Venezuela petrolünün ABD tarafından piyasa fiyatına satılacağını bildirmişti. Halihazırda Brent petrolünün fiyatı varil başına 64 dolar seviyesinde.Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro kaçırılmadan önce, Venezuela petrolü Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle varili 31 dolardan satılıyordu.

