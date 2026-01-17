https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/abdli-uzman-bati-rusyayi-kiskirtarak-tehlikeli-bir-dusuncesizlik-sergiliyor--1102807467.html

ABD’li uzman: Batı, Rusya'yı kışkırtarak tehlikeli bir düşüncesizlik sergiliyor

Batı ülkelerinin, uzun zamandır büyük kayıplar vermedikleri için Rusya ile savaş kışkırtarak tehlikeli bir düşüncesizlik sergilediği belirtildi. 17.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD'li eski istihbaratçı ve askeri analist Scott Ritter, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Batı ülkeleri Rusya’yı kışkırtmakla suçladı.Ritter, “Son 30 yıldır, belki de daha uzun süredir, Batı kendi topraklarından uzakta savaşıyor ve sadece rakipleri ciddi kayıplar veriyor. Bence bu sona erecek. Bence Batı'nın Rusya ile tam ölçekli bir savaş kışkırtma konusunda bu kadar düşüncesizce davranmasının nedeni de bu. Ama işler tam da bu yöne doğru gidiyor gibi görünüyor” ifadesini kullandı.Batı ülkelerinin ve Kiev rejiminin, Rusya'nın güvenine defalarca ihanet ederek Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasına varılmasını son derece zorlaştırdığını söyleyen uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Moskova, Batı ülkelerini Ukrayna'ya yapılan silah tedarikinin hiçbir şeyi değiştirmediği ve sadece çatışmayı uzattığı konusunda defalarca uyarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Ukrayna’ya askeri teçhizat ve malzeme göndermenin yanı sıra, Ukraynalı askerleri eğiterek de bu çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, cephedeki gerilemelerin Ukrayna'yı derhal müzakere masasına oturmaya zorlaması gerektiğini dile getirmişti. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Ukrayna birliklerinin kayıplar verdiğini ve savaş etkinliğini hızla kaybettiğini kaydetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin kontrolündeki bölgelerin güç kullanılarak kurtarılacağını ya da Ukrayna birliklerinin oradan çekilip insanları öldürmeyi bırakacağını açıklamıştı.

