Merz: ABD, kurallara dayalı düzenden uzaklaştı

Merz: ABD, kurallara dayalı düzenden uzaklaştı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'yı ABD'den daha bağımsız hareket etmeye çağırarak, "Trump eleştirilebilir ama muhatabı bunu umursamıyorsa eleştirinin... 17.01.2026

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yaptığı konuşmada Avrupa'yı ABD'den bağımsız olmaya çağırarak, ABD hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Merz, şu ifadeleri kullandı:'Trump eleştirilebilir fakat ne fayda'ABD'nin, uluslararası hukuk yerine salt güç ve çıkar odaklı bir politikaya doğru yöneldiğini savunan Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilebileceğini belirterek, şöyle konuştu:

