https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/merz-abd-kurallara-dayali-duzenden-uzaklasti-1102807348.html
Merz: ABD, kurallara dayalı düzenden uzaklaştı
Merz: ABD, kurallara dayalı düzenden uzaklaştı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa’yı ABD’den daha bağımsız hareket etmeye çağırarak, “Trump eleştirilebilir ama muhatabı bunu umursamıyorsa eleştirinin... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-17T04:25+0300
2026-01-17T04:25+0300
2026-01-17T04:25+0300
dünya
almanya
abd
friedrich merz
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751569_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_04134d44afd1432c2e947bec15e40523.jpg
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yaptığı konuşmada Avrupa'yı ABD'den bağımsız olmaya çağırarak, ABD hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Merz, şu ifadeleri kullandı:'Trump eleştirilebilir fakat ne fayda'ABD'nin, uluslararası hukuk yerine salt güç ve çıkar odaklı bir politikaya doğru yöneldiğini savunan Merz, ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilebileceğini belirterek, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/beyaz-saray-gazze-baris-kuruluna-rubio-witkoff-ve-kushner-dahil-edilecek-jeffers-komutan-olacak-1102807191.html
almanya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751569_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c682e4c67ce1a130cb2ad4ab6f1da6a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, abd, friedrich merz, donald trump
almanya, abd, friedrich merz, donald trump
Merz: ABD, kurallara dayalı düzenden uzaklaştı
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa’yı ABD’den daha bağımsız hareket etmeye çağırarak, “Trump eleştirilebilir ama muhatabı bunu umursamıyorsa eleştirinin ne faydası var?” dedi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yaptığı konuşmada Avrupa'yı ABD'den bağımsız olmaya çağırarak, ABD hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Merz, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyadaki en önemli müttefikimizin, ki bu bugüne kadar ABD olmuştur, kurallara dayalı düzenden uzaklaştığını görüyoruz.
'Trump eleştirilebilir fakat ne fayda'
ABD'nin, uluslararası hukuk yerine salt güç ve çıkar odaklı bir politikaya doğru yöneldiğini savunan Merz, ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilebileceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Ancak eleştirinin muhatabı buna tepki vermeyip yaptıklarını doğru buluyorsa, eleştirinin ne faydası var?"