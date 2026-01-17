Türkiye
Merz: ABD, kurallara dayalı düzenden uzaklaştı
Merz: ABD, kurallara dayalı düzenden uzaklaştı
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'yı ABD'den daha bağımsız hareket etmeye çağırarak, "Trump eleştirilebilir ama muhatabı bunu umursamıyorsa eleştirinin ne faydası var?" dedi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yaptığı konuşmada Avrupa'yı ABD'den bağımsız olmaya çağırarak, ABD hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Merz, şu ifadeleri kullandı:'Trump eleştirilebilir fakat ne fayda'ABD'nin, uluslararası hukuk yerine salt güç ve çıkar odaklı bir politikaya doğru yöneldiğini savunan Merz, ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilebileceğini belirterek, şöyle konuştu:
04:25 17.01.2026
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yaptığı konuşmada Avrupa'yı ABD'den bağımsız olmaya çağırarak, ABD hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Merz, şu ifadeleri kullandı:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yaptığı konuşmada Avrupa'yı ABD'den bağımsız olmaya çağırarak, ABD hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Merz, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyadaki en önemli müttefikimizin, ki bu bugüne kadar ABD olmuştur, kurallara dayalı düzenden uzaklaştığını görüyoruz.

'Trump eleştirilebilir fakat ne fayda'

ABD'nin, uluslararası hukuk yerine salt güç ve çıkar odaklı bir politikaya doğru yöneldiğini savunan Merz, ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilebileceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Ancak eleştirinin muhatabı buna tepki vermeyip yaptıklarını doğru buluyorsa, eleştirinin ne faydası var?"
