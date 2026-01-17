Beyaz Saray: Gazze Barış Kurulu'na Rubio, Witkoff ve Kushner dahil edilecek, Jeffers komutan olacak

Güvenliği sağlamak, barışı korumak ve kalıcı bir terörden arınmış ortam oluşturmak amacıyla Tümgeneral Jasper Jeffers, Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak atandı. Kendisi bu görevde güvenlik operasyonlarına liderlik edecek, kapsamlı silahsızlanmayı destekleyecek ve insani yardım ve yeniden yapılanma malzemelerinin güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacaktır

Başkan Donald J. Trump'ın başkanlığında Barış Kurulu'nun vizyonunu hayata geçirmek için, diplomasi, kalkınma, altyapı ve ekonomik strateji alanlarında deneyimli liderlerden oluşan bir kurucu Yürütme Kurulu oluşturuldu.

Atanan üyeler şunlardır:

Dışişleri Bakanı Marco Rubio,

Steve Witkoff,

Jared Kushner,

Sir Tony Blair,

Marc Rowan,

[Dünya Bankası Grubu Başkanı] Ajay Banga,

[Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı] Robert Gabriel