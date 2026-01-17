Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/beyaz-saray-gazze-baris-kuruluna-rubio-witkoff-ve-kushner-dahil-edilecek-jeffers-komutan-olacak-1102807191.html
Beyaz Saray: Gazze Barış Kurulu'na Rubio, Witkoff ve Kushner dahil edilecek, Jeffers komutan olacak
Beyaz Saray: Gazze Barış Kurulu'na Rubio, Witkoff ve Kushner dahil edilecek, Jeffers komutan olacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de güvenlik ve yeniden yapılanma sürecini yürütmek amacıyla Gazze Barış Kurulu’nun kurulduğunu duyurdu. Kurulda Marco Rubio... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-17T03:17+0300
2026-01-17T03:17+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
abd
marco rubio
steve witkoff
jared kushner
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101636134_0:39:737:454_1920x0_80_0_0_18a6c325544692c9dae008b081c5bbe1.png
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurdu.Açıklamaya göre, Gazze Barış Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın yanı sıra birçok isim yer alacak. Ayrıca ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak atandı.Beyaz Saray Cuma günü yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamada ayrıca, Bulgar diplomat Nikolay Mladenov'un Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görev yapacağı ve Barış Kurulu ile Dr. Ali Şa'ath başkanlığındaki Gazze Ulusal Yönetim Komitesi (NCAG) arasında sahada bağlantı kuracağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/gazze-yonetimi-ulusal-komitesi-baskani-saas-15-teknokrat-isim-var-1102800143.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101636134_41:0:697:492_1920x0_80_0_0_d879bee0b160e4dcaac686eff5a277ca.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, marco rubio, steve witkoff, jared kushner, gazze
abd, marco rubio, steve witkoff, jared kushner, gazze

Beyaz Saray: Gazze Barış Kurulu'na Rubio, Witkoff ve Kushner dahil edilecek, Jeffers komutan olacak

03:17 17.01.2026
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisBeyaz Saray binası, Washington CD
Beyaz Saray binası, Washington CD - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de güvenlik ve yeniden yapılanma sürecini yürütmek amacıyla Gazze Barış Kurulu’nun kurulduğunu duyurdu. Kurulda Marco Rubio, Steve Witkoff ve Jared Kushner yer alırken, Uluslararası İstikrar Gücü Komutanlığına Tümgeneral Jasper Jeffers atandı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurdu.
Açıklamaya göre, Gazze Barış Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın yanı sıra birçok isim yer alacak. Ayrıca ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak atandı.
Beyaz Saray Cuma günü yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Güvenliği sağlamak, barışı korumak ve kalıcı bir terörden arınmış ortam oluşturmak amacıyla Tümgeneral Jasper Jeffers, Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak atandı. Kendisi bu görevde güvenlik operasyonlarına liderlik edecek, kapsamlı silahsızlanmayı destekleyecek ve insani yardım ve yeniden yapılanma malzemelerinin güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacaktır

Başkan Donald J. Trump'ın başkanlığında Barış Kurulu'nun vizyonunu hayata geçirmek için, diplomasi, kalkınma, altyapı ve ekonomik strateji alanlarında deneyimli liderlerden oluşan bir kurucu Yürütme Kurulu oluşturuldu.

Atanan üyeler şunlardır:

Dışişleri Bakanı Marco Rubio,

Steve Witkoff,

Jared Kushner,

Sir Tony Blair,

Marc Rowan,

[Dünya Bankası Grubu Başkanı] Ajay Banga,

[Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı] Robert Gabriel

Açıklamada ayrıca, Bulgar diplomat Nikolay Mladenov'un Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görev yapacağı ve Barış Kurulu ile Dr. Ali Şa'ath başkanlığındaki Gazze Ulusal Yönetim Komitesi (NCAG) arasında sahada bağlantı kuracağı belirtildi.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Al Mughraqa bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2026
DÜNYA
Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas: 15 teknokrat isim var
Dün, 16:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала