Beyaz Saray: Gazze Barış Kurulu'na Rubio, Witkoff ve Kushner dahil edilecek, Jeffers komutan olacak
Beyaz Saray: Gazze Barış Kurulu'na Rubio, Witkoff ve Kushner dahil edilecek, Jeffers komutan olacak
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de güvenlik ve yeniden yapılanma sürecini yürütmek amacıyla Gazze Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurdu. Kurulda Marco Rubio...
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurdu.Açıklamaya göre, Gazze Barış Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın yanı sıra birçok isim yer alacak. Ayrıca ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak atandı.Beyaz Saray Cuma günü yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamada ayrıca, Bulgar diplomat Nikolay Mladenov'un Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görev yapacağı ve Barış Kurulu ile Dr. Ali Şa'ath başkanlığındaki Gazze Ulusal Yönetim Komitesi (NCAG) arasında sahada bağlantı kuracağı belirtildi.
gazze
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurdu.
Açıklamaya göre, Gazze Barış Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın yanı sıra birçok isim yer alacak. Ayrıca ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak atandı.
Beyaz Saray Cuma günü yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Güvenliği sağlamak, barışı korumak ve kalıcı bir terörden arınmış ortam oluşturmak amacıyla Tümgeneral Jasper Jeffers, Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak atandı. Kendisi bu görevde güvenlik operasyonlarına liderlik edecek, kapsamlı silahsızlanmayı destekleyecek ve insani yardım ve yeniden yapılanma malzemelerinin güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacaktır
Başkan Donald J. Trump'ın başkanlığında Barış Kurulu'nun vizyonunu hayata geçirmek için, diplomasi, kalkınma, altyapı ve ekonomik strateji alanlarında deneyimli liderlerden oluşan bir kurucu Yürütme Kurulu oluşturuldu.
Atanan üyeler şunlardır:
Dışişleri Bakanı Marco Rubio,
Steve Witkoff,
Jared Kushner,
Sir Tony Blair,
Marc Rowan,
[Dünya Bankası Grubu Başkanı] Ajay Banga,
[Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı] Robert Gabriel
Açıklamada ayrıca, Bulgar diplomat Nikolay Mladenov'un Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görev yapacağı ve Barış Kurulu ile Dr. Ali Şa'ath başkanlığındaki Gazze Ulusal Yönetim Komitesi (NCAG) arasında sahada bağlantı kuracağı belirtildi.