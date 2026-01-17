https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/karelya-kistagi-asker-muzesi-direktoru-irinceyev-finlandiyanin-bariscil-bir-ulke-oldugu-algisi-insa-1102812847.html

Karelya Kıstağı Askerî Müzesi Direktörü İrinçeyev: Finlandiya'nın barışçıl bir ülke olduğu algısı inşa edilmiş bir mit

Karelya Kıstağı Askerî Müzesi'nin tarihçisi ve direktörü İrinçeyev Sputnik'e yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın barışçıl bir ülke olduğu yönündeki algının... 17.01.2026

2026-01-17T17:38+0300

2026-01-17T17:38+0300

2026-01-17T17:38+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0c/1056301724_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_45f2ceede7fdb997b4c1029d9f4c586f.jpg

Karelya Kıstağı Askerî Müzesi’nin tarihçisi ve direktörü Bair İrinçeyev Sputnik’e yaptığı açıklamada, Finlandiya’nın II. Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında istemeden çatışmaların içine çekilmiş barışçıl bir ülke olduğu yönündeki Batı merkezli anlatının 'bilinçli olarak inşa edilmiş bir mit' olduğunu belirterek bu durumun gerçekleri yansıtmadığını dile getirdi.İrinçeyev, Finlandiya’nın 1918’de bağımsızlığını kazanmasının hemen ardından, açık ekonomik hedeflerle Sovyet Rusya’ya karşı bir saldırı başlattığını dile getirerek Doğu Karelya’yı ilhak etmeye yönelik başarısız girişimin, 'doğrudan yayılmacılık ve orman bakımından zengin toprakları ele geçirme girişimi' olduğunu vurguladı.O yıllarda Finlandiya için kerestenin adeta bir 'yeşil altın' olduğunu vurgulayan İrinçeyev, 'kabile kardeşliği ve benzeri şeyler hakkında ne söylenmiş olursa olsun, temel güdülerin ekonomik olduğunu' ifade etti.'Savaşa girişi önceden planlanmıştı'Finlandiya'nın Büyük Anavatan Savaşı başlamadan önce Hitler’in Barbarossa Harekatı’na zaten entegre edildiğini vurgulayan İrinçeyev, ülkenin 1941’de savaşa girişinin de önceden planlandığının altını çizdi.Avrupa’nın tamamen yeniden şekillendirildiğine inanan Finlandiya'nın Nazilerle birlikte 'Büyük Finlandiya' fikrinin peşinden gitmeyi seçtiği belirten İrinçeyev, resmi olarak yalnızca kaybedilen toprakların geri alınması bahanesiyle Fin kuvvetlerinin 1920 sınırını geçtiğini ve Karelya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile Leningrad Bölgesi’nin bazı kısımlarını işgal ederek neredeyse Vologda Bölgesi’ne kadar ilerlediğini hatırlattı.Açıklamasının bu bölümünde İrinçeyev şu cümleleri kaydetti:'Leningrad Kuşatması'nda Finlandiya aktif bir katılımcı idi'Finlandiya’nın II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın 'gayriresmi' bir müttefiki olarak yaptığı her şeyin isteksiz ve savunmada kalan bir savaş tarafı olduğu yönündeki algıyı yer bir ettiğini vurgulayan İrinçeyev, 1941 yazında Fin kuvvetleri taarruza geçtiğinde, Karelya Kıstağı’ndaki Sovyet savunmalarını yararak Vyborg’u ele geçirdiğini ve Karelya tahkimat hattının ana çizgisinde durduğunu dile getirdi.Finlerin toplama kamplarında alıkoyduğu Sovyet savaş esirleri ile Slav sivil nüfus arasındaki yaklaşık yüzde 30’luk yüksek ölüm oranının sözde 'insancıl' bir Finlandiya miti­ni çürüttüğünün altını çizen İrinçeyev, Leningrad’ın kuzeyden kuşatılmasında Finlandiya'nın aktif bir katılımcı haline geldiğini dile getirdi.'Finlandiya 1941 senaryosunu yeniden gündeme getiriyor'Rusya-Finlandiya münasebetlerinin bugününe ilişkin de değerlendirme yapan İrinçeyev, Finlandiya’nın bugün Rusya ile ilişkilerinin fiilen yok edilmiş durumda olduğunu belirterek bunun sorumluluğu bizzat Finlandiya’ya ait olduğunu dile getirdi.Topraklarının yüzde 10’unu ve ikinci büyük kentini kaybetmesine rağmen Finlandiya'nın kendisini 1939-1940 savaşından, ayrıca 1941-1944 savaşından da zaferle çıkmış gibi gösterdiği ifade eden İrinçeyev, "Finlandiya’nın mevcut liderliği, intikam ve kaynaklara erişim umuduyla 1941 senaryosunu yeniden gündeme getiriyor gibi görünüyor” diyerek, bu mantığın Finlandiya’nın NATO’ya katılımının ve ülkenin hummalı biçimde silahlandırılmasının temelini oluşturduğunun altını çizdi.

