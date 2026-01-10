Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/finlandiya-ottawa-kara-mayinlari-yasagi-sozlesmesinden-cekildi-1102637674.html
Finlandiya, Ottawa Kara Mayınları Yasağı Sözleşmesi'nden resmen çekildi
Finlandiya, Ottawa Kara Mayınları Yasağı Sözleşmesi’nden resmen çekildi
Finlandiya, antipersonel mayınlara ilişkin kaleme alınan Ottawa Sözleşmesi’nden resmen çekildiğini duyurdu. 10.01.2026, Sputnik Türkiye
Finlandiya, kara mayınlarının yasaklanmasına ilişkin Ottawa Sözleşmesi’nden resmen çekildi.Finlandiya medyası söz konusu haberi, "Finlandiya’nın mayınlara ilişkin Ottawa Sözleşmesi’nden çıkışı bugün yürürlüğe giriyor" açıklaması ile duyurdu.Finlandiya, Polonya ve Baltık ülkeleriyle eş zamanlı olarak Kasım 2024’te sözleşmeden çıkma konusunu gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, söz konusu bu hamleyi Rusya’dan kaynaklanan bazı 'tehditlerle' gerekçelendirdi. Bununla birlikte, anlaşmanın feshi halinde Helsinki’nin barış zamanında antipersonel mayınları kullanmayacağını temin etmişti.Rusya’nın Finlandiya Büyükelçisi Pavel Kuznetsov, Finlandiya’nın anlaşmadan çekilmesinin Moskova açısından ‘ne sıcak ne soğuk’ bir etkisi olduğunu belirterek böyle bir kararın yalnızca cumhuriyet sakinleri için riskler yarattığını; zira Finlandiya ordusunun kendi ülkesinin topraklarını mayınlayacağını ifade etmişti.
Finlandiya, Ottawa Kara Mayınları Yasağı Sözleşmesi’nden resmen çekildi

16:35 10.01.2026
Finlandiya, antipersonel mayınlara ilişkin kaleme alınan Ottawa Sözleşmesi'nden resmen çekildiğini duyurdu.
Finlandiya, kara mayınlarının yasaklanmasına ilişkin Ottawa Sözleşmesi’nden resmen çekildi.
Finlandiya medyası söz konusu haberi, "Finlandiya’nın mayınlara ilişkin Ottawa Sözleşmesi’nden çıkışı bugün yürürlüğe giriyor" açıklaması ile duyurdu.

Ottawa Sözleşmesi, antipersonel mayınların kullanımını, stoklanmasını, üretimini ve devrini yasaklıyor ve bunların imhasını şart koşuyor. 3 Aralık 1997’de imzalanmış ve 1 Mart 1999’da yürürlüğe girmiştir. Belgeye 163 ülke taraf olmuştur.

Finlandiya, Polonya ve Baltık ülkeleriyle eş zamanlı olarak Kasım 2024’te sözleşmeden çıkma konusunu gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, söz konusu bu hamleyi Rusya’dan kaynaklanan bazı 'tehditlerle' gerekçelendirdi. Bununla birlikte, anlaşmanın feshi halinde Helsinki’nin barış zamanında antipersonel mayınları kullanmayacağını temin etmişti.
Rusya’nın Finlandiya Büyükelçisi Pavel Kuznetsov, Finlandiya’nın anlaşmadan çekilmesinin Moskova açısından ‘ne sıcak ne soğuk’ bir etkisi olduğunu belirterek böyle bir kararın yalnızca cumhuriyet sakinleri için riskler yarattığını; zira Finlandiya ordusunun kendi ülkesinin topraklarını mayınlayacağını ifade etmişti.
