SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.01.2026
Ege Denizi’nde, İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.
SON HABERLER
10:28 17.01.2026
Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.
