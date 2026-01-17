https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/izmirde-38-buyuklugunde-deprem-1102808678.html
İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17.01.2026, Sputnik Türkiye
Ege Denizi’nde, İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.
İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
