İstanbul’da kar yağışı başladı, AKOM ve Valilik uyardı: Pazar gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği, İstanbul’da hafta sonu hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşeceğini duyurdu. Kentte en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olması bekleniyor. Pazar günü ise özellikle rüzgârla birlikte hissedilen sıcaklığın eksi derecelere inebileceği bildirildi.Bugün karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyorTahminlere göre bugün İstanbul genelinde karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde yağışın zamanla kara dönmesi öngörülüyor. Pazar sabahından itibaren yağışların etkisini artırması, akşam saatlerinden sonra ise yerel kuvvetli kar sağanaklarının görülmesi bekleniyor.Valilikten rüzgâr uyarısı: 60 km/s hıza çıkabilirİstanbul Valiliği, bugün yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini belirterek, rüzgâr için de uyarıda bulundu.Valilik açıklamasında rüzgârın kuzeyli yönlerden zaman zaman 40-60 km/saat hızla esebileceği belirtilerek, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.AKOM: “Buzlanma ve don riski var”İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle buzlanma ve don riskine karşı uyarı yaptı.AKOM’a göre cumartesi günü görülecek aralıklı yağışların, pazar sabahından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Pazar akşamı sıcaklıkların 2 derece ve altına düşmesiyle yağışın kar sağanağına dönüşebileceği tahmin ediliyor.İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı başladıİstanbul’un kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.Avrupa Yakası’nda Silivri, Çatalca ve Başakşehir’de aralıklarla kar yağışı görülürken, Esenyurt ve Beylikdüzü’nde sulu kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.Anadolu Yakası’nda ise Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkili oluyor. Maltepe’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı çatıları ve araçları beyaza bürüdü.12 il için sarı kodlu uyarı: Çığ tehlikesi de varMGM, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Yozgat ve Aksaray için sarı kodlu uyarı yayımladı.İç kesimlerde buzlanma ve don, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Ankara’da gece kar yağışı başladıAnkara’da kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu. Kent genelinde birçok nokta beyaz örtüyle kaplanırken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü. Tahminlere göre Ankara’da pazar günü de kar yağışının devam etmesi bekleniyor.“İstanbul’un tamamında yaygın kar beklenmiyor”NTV yayınında yapılan değerlendirmede, pazar günü Sarıyer ve Başakşehir gibi denizden uzak ilçelerde yağışın öğleden sonra kara dönebileceği ancak İstanbul genelinde yaygın ve sürekli kar yağışı beklenmediği ifade edildi. Poyrazın etkisinin, karın kent geneline yayılmasını sınırlayabileceği belirtildi.

